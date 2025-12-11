Lauteslager Makelaars: 175 jaar vakmanschap én aandacht voor elkaar

‘Eet met je Hart, zou iedereen moeten doen’

Lauteslager Makelaars in Utrecht bestaat 175 jaar. Een indrukwekkende periode. Deze makelaar is niet meer weg te denken in de stad. Een boomleven lang, dat begon met het innen van de huur van zes cent in de binnenstad, tot een moderne makelaar die Utrecht tot in zijn haarvaten kent. Mede-eigenaar en makelaar Ben Steegenga vertelt over het vak, de relatie met klanten en vooral over de actie ‘Eet met je Hart’, die het kantoor met liefde omarmt.

Elke maand trekt Ben met collega’s en een groep ouderen de stad in. Twee auto’s, vier ouderen, twee chauffeurs, een restaurant in Utrecht en drie uur tafelgezelschap. De stichting Met je Hart organiseert het en draagt dertig euro per persoon bij. ,,Het gaat, net zoals bij onze klanten, om aandacht,” zegt Ben. ,,Een avond uit eten geeft ouderen een gevoel van erbij horen. Je neemt iemand mee naar een plek waar die zich welkom voelt. Dat is precies wat wij als makelaars ook willen bieden.”

Tijdens die avonden hoort Ben indrukwekkende verhalen. Over wandelingen van honderden kilometers in de Oorlogswinter, over een schippersdochter die vertelde over het verlies van haar broer. Maar ook over een tijd die eenvoudiger voelde, met minder haast en minder afleiding. ,,Het levenstempo van deze mensen ligt letterlijk een stuk lager. Die rust doet iets met je. Het brengt geluksmomenten voor hen én voor ons,” zegt Ben. ,,Het laat zien hoe waardevol oprechte aandacht is.”

Het team van het 175 jaar jonge Lauteslager Makelaars herkent die metafoor in het makelaarsvak. Een woning kopen of verkopen draait volgens Ben niet alleen om een prijs. Het gaat om vertrouwen, tijd nemen en luisteren. ,,Zoals wij met ouderen aan tafel zitten, zo zitten we ook met klanten aan tafel. Dat bouwt relaties op. Ons werk draait om oprechtheid.” Alleen door oprechte betrokkenheid word je 175 jaar oud

Het kantoor vierde het jubileum met een lang weekend op een bijzondere locatie in Nederland, waar o.a. een spectaculaire boottrip op de Waddenzee werd gemaakt. Op de website en op de te-koopborden valt het jubileum direct op. Maar het kantoor kijkt vooral naar de toekomst. De makelaardij verandert snel. Digitalisering en AI spelen een grotere rol, en het kantoor beweegt daarin mee. Wil je het nog eens 175 jaar volhouden, dan is vernieuwing in je bedrijfsvoering essentieel. Toch blijft één waarde onveranderd: aandacht en betrokkenheid.

,,Wij staan al 175 jaar midden in de stad,” zegt Ben. ,,We kennen Utrecht, we kennen de huizen, de mensen én we blijven ons inzetten voor initiatieven zoals Eet met je Hart. Aandacht voor elkaar is misschien wel het belangrijkste wat we hebben.”

Ook meedoen? Voor wie wil bijdragen of vrijwilligerswerk wil doen, is Stichting Eet met je Hart het centrale aanspreekpunt. Alle informatie over aanmelden als vrijwilliger of doneren staat op https://www.metjehart.nl/