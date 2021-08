Lekker de natuur in, in eigen land

Na een aantal maanden hard werken vind je dat je wel een vakantie hebt verdiend. Je hebt geen zin om naar het buitenland te reizen en vindt een plek in de Nederlandse natuur ook prima. Helaas heb je nog geen idee waar je precies naartoe wilt en ben je terechtgekomen op deze blog voor meer inspiratie. Een verstandige keuze en dit artikel zal je laten zien waarom!

Ga een weekendje naar Zeeland

Als je toe bent aan een korte vakantie in de natuur, dan is Zeeland een zeer geschikte provincie om naartoe te gaan. Je kunt hier heerlijke wandelingen maken door de duinen en met je blote voeten door het zand lopen. Mocht je thuis een hond hebben, dan is het zeer aan te raden om die ook mee te nemen. De meeste honden houden er namelijk wel van om over het strand te rennen en door de duinen te lopen. Bovendien is het bij de meeste vakantieparken in deze omgeving mogelijk om je hond mee te nemen. Houd er wel rekening mee dat dit kan zorgen voor extra kosten.

In Zuid-Limburg heb je prachtige natuurgebieden

Als een dialect je niet afschrikt en je bereid bent om een stuk te reizen, dan kun je ervoor kiezen om naar Zuid-Limburg gaan. Zuid-Limburg beschikt over unieke natuurgebieden. Zo staat het bekend om de grote stukken groen en de ontspannende gebieden. Daarnaast kom je in Zuid-Limburg diverse beken, rivieren en bronnen tegen tijdens het wandelen. Als je toe bent aan heerlijk rustig weekend, dan kun je via Europarcs een prachtig vakantieverblijf in de buurt van de natuur van Zuid-Limburg vinden.

Maak wandelingen over de Veluwe!

Als je al eens naar Zeeland bent geweest en geen zin hebt om helemaal naar Zuid-Limburg te rijden, dan kan je er ook voor kiezen om de Veluwe te bezoeken. De Veluwe is het grootste natuurgebied van Nederland en heeft een rijke flora en fauna. Je kunt er prachtige wandelingen maken en onder andere grazers tegen het lijf lopen. Aangezien de Veluwe een groot natuurgebied is, zijn er verschillende vakantieparken in de buurt van het gebied. Mocht je naast het natuurgebied ook graag een gezellige binnenstad kunnen bezoeken, dan is het vakantiepark Apeldoorn echt een aanrader. Apeldoorn is zowel met de auto als met het openbaar vervoer zeer goed te bereiken waardoor dit een zeer geschikte bestemming is.