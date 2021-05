Lelijk eendje, wordt een parel

Je moet concessies doen in deze huizenmarkt. Inmiddels vind je alles wel best, zo lang jij maar een koopwoning vindt. Maar soms zitten er toch echt parels tussen en hoef je geen concessie te doen.

Toon & Dewi kochten dit huis als een lelijk eendje. De wijk had nog een behoorlijk rauw randje. Niemand zag wat voor een beauty dit huis kon worden. Deze mensen houden van creëren, ontwikkelen en uitvoeren. Dus hup, aan de tekentafel en creëren maar.

Afbreken

Letterlijk alles ging uit deze woning. De voorgevel mocht blijven staan. Toch, werd het grote raam vervangen door de klassieke raamverdeling. Aanbouw er af, wandjes eruit, vloer eruit. Er bleef maar weinig over.

Opbouwen

Het leukste gedeelte, opbouwen! Er werd uitgebouwd, opgebouwd en indelingen werden gewijzigd. Je herkent het niet meer terug. Een lichte woonkamer met een WAANZINNIGE trap. Stalen room dividers én een enorme bak met licht door de lessenaars lichtstraat.



In deze woning heb je 4 slaapkamers, een inloopkast en in coronatijd onmisbaar een grote lichte werkplek. De badkamer is jouw eigen mini spa. Vloerverwarming, een grote inloopdouche, een heerlijk vrijstaand ligbad en dat met vloerverwarming. De eerste verdieping voelt aan als een luxe boutique hotel.

Funda Make Overs

Er is een heus Instagram account voor Funda Make Overs. Hier worden woningen getoond waarbij letterlijk alles verbouwd is. Je ziet hier zwarte keukens, visgraat vloeren en stalen profielen. Het enige wat in deze huizen mist is liefde en gevoel.

Hier is er gecreëerd met heel veel liefde, passie en doordachtzaamheid. Zo is er een overvloed aan elektrapunten, voorbereidingen voor een gashaard, voorbereidingen voor zonnepanelen, zo vind je op iedere kamer een UTP en coax aansluiting.

De buurt

De Bloemenbuurt is heel erg populair onder jonge stellen en gezinnen. De wijk heeft alles wat je nodig hebt. Je fietst of loopt zo de binnenstad in, bent met een paar minuten bij Station Zuilen of Centraal en draait met de auto zo de snelweg op.

De Amsterdamsestraatweg heeft leuke restaurants & winkels. En hé psst, de terrassen zijn weer open. Plof neer bij The Food Club, dit wordt sowieso je nieuwe lievelingsplek. Vrijdagmiddagborrel? Ga dan los bij Familie van Rijk. Hier vind je de beste borrelhappen, speciaal biertjes, limo’s en wijn.

De buurt heeft nog een beetje een rauw randje en juist dat maakt de buurt zo leuk. De meeste industriële gebouwen aan de Daalsedijk zijn behouden gebleven en huisvesten tegenwoordig ondernemers of culturele organisaties. Wisselspoor & de Cartesiusdriehoek zorgen ervoor dat deze buurt steeds populairder wordt.