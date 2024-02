Tijdens de voorjaarsvakantie beleef je het mooiste jeugdtheater bij festival Lente-uitjes. In maar liefst acht theaters in de provincie Utrecht kun je genieten van een afwisselend programma voor peuters, kleuters en beginnende pubers, dat ook leuk is voor vaders, moeders, opa’s en oma’s. In Stadsschouwburg Utrecht kun je onder meer naar een stoere voorstelling met hiphop en freestyling, naar een talentenshow voor mislukkingen of naar nijntje, de musical. Hieronder lees je er meer over. Bekijk het volledige programma op jeugdtheaterindevakantie.nl.

Als nijntje (2+) naar het theater komt, is het altijd feest voor peuters én ouders. Beleef de avonturen van het beroemdste konijntje van de wereld in deze vrolijke musical, geïnspireerd door de boeken van Dick Bruna. Neem je knuffel mee, zet een paar nijntje-oren op je hoofd en dans mee met bekende en nieuwe liedjes. za 17 feb | 13.30 en 15.30 uur.

De stoere voorstelling Rhythm & Flow (8+) van ISH zit vol energieke performers uit verschillende disciplines. Hiphop, parkour, breaking en freestylen komen samen in een muzikale show waar het plezier vanaf spat. In een waar speelparadijs bewegen de performers met elkaar mee, in hun eigen ritme, en zorgen ervoor dat jij op het puntje van je stoel zit. di 20 feb | 15.00 uur

Wie bepaalt er eigenlijk wat cool of mooi is, en waarom? Trekken we ons niet te veel aan van het oordeel van anderen? Diarree is mijn lievelingskleur is een talentenshow die zoekt naar schoonheid in het lelijke. Want wat de een als smakeloos beschouwt, vindt de ander juist prachtig. Deze speelse voorstelling van Theater Artemis en Studio Julian Hetzel combineert explosief theater met poppenspel, beeldhouwkunst, action painting en muziek. Oh shit, dit ruikt naar kunst! wo 21 feb | 15.00 uur

Na afloop van deze voorstelling is er een workshop (8 – 12 jaar). Wat heb je gezien? Hoe kun je die gedachten en ideeën verbeelden en verwoorden? Er zijn geen goede of foute antwoorden, want elke ervaring doet ertoe. Je luistert naar elkaars verhalen en komt misschien tot de ontdekking dat jij iets heel anders hebt gezien of beleefd dan iemand anders.