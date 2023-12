Lichtjesavond Crematorium Daelwijck op 17 december

Op 17 december organiseert Crematorium Daelwijck, samen met lokale begraafplaatsen, een Lichtjesavond. Van 16.00 tot 18.00 uur is iedereen van harte welkom om een dierbare te herdenken.

Tijdens de Lichtjesavond krijg iedereen een kaarsje. Voor bezoekers die de rust willen opzoeken, is er een stilteruimte. In het met kaarsen en fakkels verlichte gedenkpark klinkt sfeervolle, akoestische muziek van Lace.

Troost bieden

“We organiseren de Lichtjesavond voor iedereen die een geliefde wil herdenken”, vertelt Gino Houtzager, locatiemanager van Crematorium Daelwijck. “We merken dat zo’n avond veel betekent voor mensen. Samen herdenken, met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, kan troost bieden.”

“Het gedenkpark is prachtig verlicht met kaarsen en fakkels, heel sfeervol. Bezoekers komen elkaar tegen, praten of herdenken in stilte terwijl wij voor een drankje zorgen. We zijn heel dankbaar dat we dit als crematorium mogen organiseren.”

Crematorium Daelwijck organiseert de Lichtjesavond samen met de Utrechtse begraafplaatsen Tolsteeg, Daelwijck en Sint Barbara. U kunt bij elke locatie terecht.

Over Crematorium Daelwijck

Crematorium Daelwijck is een bekende en vertrouwde plek die al ruim dertig jaar voor veel mensen een belangrijke rol speelt rondom het afscheid, om te herdenken en naar terug te keren. En dat blijven we ook de komende dertig jaar nog doen.

Crematorium Daelwijck bevindt zich aan de noordkant van de Stad Utrecht. Door de centrale ligging in het land, nabij uitvalswegen en met voldoende parkeergelegenheid, is Daelwijck een aantrekkelijke locatie.

Het crematorium heeft een markante uitstraling en wordt omzoomd door een prachtig gedenkpark. De fontein in de vijver springt in het oog en vormt in elk seizoen een natuurlijk decor van rust en schoonheid.

De medewerkers van Crematorium Daelwijck luisteren naar ieder verhaal, naar elk mens. Denken mee en nemen zorgen uit handen, voor een hoogwaardig afscheid op persoonlijke wijze. Dat is het streven, kwaliteit na leven.