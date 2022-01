Lockdownkilo’s? Vida Vitaal helpt jou af te vallen

Misschien herken je het wel: toen je tijdens de lockdown de hele dag thuis zat, liep je nét wat vaker naar de koelkast dan daarvoor. En elke dag koken? Ach, af en toe een pizza bestellen is ook wel lekker. En dat allemaal in december, de maand van al die feestjes en lekkere oliebollen. Dat kon er ook nog wel bij! Maar wie nu een blik op de kalender werpt, ziet dat het inmiddels alweer januari is en we langzamerhand richting de zomer gaan. Reden voor paniek? Geen zorgen, de coaches van Vida Vitaal gaan je helpen!

‘’Januari is een maand waarin veel mensen bezig zijn met goede voornemens en afvallen’’, aldus Stein van Spankeren, oprichter van Vida Vitaal, gevestigd in Woerden, De Meern, Leidsche Rijn en Vleuterweide. ‘’Wie nu begint met afvallen, is precies op tijd gestart en gaat over een paar maanden lekker fit de zomer in. En dat voelt een stuk fijner.’’ Dat de horeca nog niet open is, noemt Stein een groot voordeel: ‘’Er zijn nu veel minder verleidingen. Je kunt niet uit eten en je gaat minder vaak drankjes doen met vrienden. Heel ongezellig, maar het biedt wel kansen om een investering te doen in je gezondheid, zodat je straks lekkerder in je vel zit zodra we weer leuke dingen kunnen doen. Daarom is dit het perfecte moment voor actie!’’

Stein en zijn team begeleidden de afgelopen jaren al honderden mensen. Eén van die mensen is Marja: ‘’Mijn voornaamste reden om af te vallen was dat ik mezelf prettiger in mijn lijf wilde voelen’’, vertelt ze. ‘’Zodat ik me niet langer hoefde te verstoppen in grote truien en losse jurken. De eerste weken bij Vida Vitaal vond ik pittig, maar mede door de steun van mijn coach kon ik toch doorzetten en vlogen de kilo’s eraf. Inmiddels ben ik 24 kilo afgevallen. Ik slaap beter, heb minder hoofdpijn, ben vrolijker en m’n huid en nagels zijn stukken gezonder. Én ik hoef me niet meer te verstoppen.’’

Tekst gaat verder onder afbeelding

Marja viel 24 kilo af met behulp van het drie-stappenplan van Vida Vitaal

Wat Marja vooral prettig vond bij Vida Vitaal, was dat ze een stok achter de deur had. Stein hoort dat van meer mensen. ‘’Ik denk dat onze grote kracht is dat wij als coaches 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn. Als jij een vraag hebt of even een moeilijk moment beleeft, staan wij voor je klaar. En dat maken we ook echt waar. Daarnaast zijn we zelf ook te zwaar geweest. Daardoor weten wij precies wat jij doormaakt tijdens je programma’’, zegt Stein.

Vida Vitaal maakt gebruik van het drie-stappenplan. Stein: ‘’Daarin verlies je eerst effectief gewicht met behulp van gezonde, hoogwaardige maaltijdvervangers. Vervolgens leer je nieuwe patronen aan zodat je begrijpt wat je moet doen om je resultaat te behouden. Zo zorgen we ervoor dat het jojo-effect geen kans krijgt. In de derde stap ga je die nieuwe gewoontes tot slot implementeren in je dagelijks leven. Want je gedrag van vandaag is het resultaat van morgen. Dat betekent niet dat je nooit meer een wijntje kan drinken, frietje kan halen of met je vriendinnen een high tea kan doen, maar wel dat je daar een balans in moet gaan vinden. Uiteindelijk heeft dat bij heel veel mensen al een resultaat opgeleverd waar ze van tevoren niet op hebben durven hopen.’’

Wil jij ook het nieuwe jaar goed beginnen en nu jouw gezondheid een kwaliteitsinjectie geven? Klik dan hier voor meer informatie. Je kunt ook direct contact opnemen met Stein via 06-45300470 of [email protected].