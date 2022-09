Maarten van Baaren is financieel vrijwilliger bij mevrouw Block: ‘Het vrijwilligerswerk houdt me scherp’

‘Mevrouw Block rekent op mijn wekelijkse bezoekjes. Als ik kom, staat er altijd wat te eten klaar. Een kopje soep, of een lekker slaatje. Ik help haar bij de administratie, maar dat is niet het enige waar we over praten. Mevrouw vertelt mij veel over vroeger. Door die verhalen kan ik haar gedrag beter begrijpen. Dat maakt het contact gemakkelijker. Zachter.’

Maarten is financieel vrijwilliger via U Centraal. Wil jij ook iets doen voor een ander, maar weet je niet wat? Doe de online test en ontdek welk vrijwilligerswerk bij jou past.

Win-win-situatie

‘Zo’n tien jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. Alleen maar thuiszitten, is niets voor mij. Ik wil maatschappelijk betrokken blijven. Financieel vrijwilliger zijn, betekent in mijn geval dus een win-win-situatie. Ik help iemand én ik ben verplicht om me te blijven verdiepen in zaken zoals toeslagen en belastingregels. Dat is goed voor me. Het houdt me scherp.’

De weg kwijt

‘Naast mevrouw Block help ik nog een paar mensen met de administratie. Mijn cliënten zijn meestal niet digitaal vaardig, maar dat is niet het enige waar ze tegenaanlopen. Het grootste probleem is dat veel mensen tegenwoordig de weg niet meer weten. Een voorbeeld. Iemand woont in een sociale huurwoning en heeft gehoord dat ze recht heeft op een nieuwe keuken. Maar ja. Wie moet ze daarvoor bellen? Dan gaan we eerst het contract met de woningcorporatie maar eens doornemen en daarna aan de slag. Ook bij dit soort dingen help ik mijn cliënten graag op weg.’

Alle hulp is welkom

Maarten zet zich als financieel vrijwilliger in via de Utrechtse stichting U Centraal. Bij U Centraal kun je op allerlei manieren vrijwilligerswerk doen. Klusjes in en om huis, iemand gezelschap houden, de administratie op orde brengen, helpen bij vervoer: het kan allemaal. Het maakt niet uit of je veel of weinig tijd hebt. Alle hulp is welkom! Op u-centraal.nl vind je een overzicht van de mogelijkheden en kun je je direct aanmelden. Vrijwilligers bij U Centraal worden intensief begeleidt en kunnen als ze dat willen (gratis) cursussen en workshops volgen.