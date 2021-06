Maximus lanceert Aurora Blond 0.30% met knipoog naar Utrecht

Brouwerij Maximus heeft met Aurora een nieuw alcoholarm blond bier met slechts 0,30% alcohol geïntroduceerd. Het alcoholpercentage van het bier verwijst met een knipoog naar de Utrechtse herkomst van Maximus en is het eerste alcoholarme Utrechtse blond bier op fles. De introductie wordt begeleid door de campagne ‘Bob drinkt 030!’

Aurora is een alcoholarm speciaalbier van hoge gisting, fruitig van smaak met tonen van meloen & perzik en een fijne bitterheid. Gebrouwen met een speciale gist die de dryhop met de Simcoe en Mosaic hop benadrukt. Naar verwachting komt Aurora later dit jaar ook op fust beschikbaar. O.a. te bestellen via Maximus winkel | Maximus Brouwerij

Ewald Visser, directeur Maximus Brouwerij hierover: “We hebben naar een alcoholarm bier gezocht dat qua smaak het dichtst aansluit bij de voorkeur van onze klanten. We zien de vraag naar kwalitatief goed alcoholarm bier steeds verder toenemen en vinden het belangrijk om ook praktisch zonder alcohol een uitgebalanceerde bierervaring te hebben. We zijn ervan overtuigd dat Aurora een heerlijk blond speciaalbier is voor als je (even) geen alcohol wilt of als je de Bob bent. Vandaar ook de ‘wijze uil’ op de fles!”