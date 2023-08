Meewerkend voorman/-vrouw scholengemeenschap, Utrecht / Vleuten

Jij blinkt uit in schoonmaken! En bij deze baan als meewerkend voorvrouw / man wordt je er nog voor betaald ook. Je gaat aan de slag, in een leuk team, bij een Scholengemeenschap in Utrecht / Vleuten, de Meern voor 20 uur in de week, vanaf 15:30 uur t/m 19:30 uur.

Dit ga je doen

Wat je gaat doen als voorman / man: Het is jouw taak om het pand blinkend schoon te houden, door middel van het aansturen van de collega’s en je houdt de algemene leiding over de schoonmaakwerkzaamheden. Natuurlijk help je zelf ook mee, waar nodig…

Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:

Sanitair

Kantoorruimtes

Algemene ruimtes

Kantine

Leslokalen

Gymzalen

Je loopt eerst met een ervaren rayonleider mee die je de fijne kneepjes van voorman zijn leert en daarna ga je zelfstandig aan de slag.

Op deze tijden ga je aan de slag

Je begint vanaf 15:30 uur en elke dienst duurt 4.0 uur, maandag tot en met vrijdag,

Dit vragen we van jou

Maandag tot en met vrijdag beschikbaar voor 4.0 uur per dienst;

Verantwoordelijkheidsgevoel, initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken en aansturen

Wonend in (de buurt van) Utrecht.

Je blinkt uit als je ervaring hebt als voorvrouw / voorman.

Werken bij Prins Schoonmaakdiensten

Een optimale dienstverlening zonder vakkundig personeel? Onmogelijk! Daarom zijn wij altijd op zoek naar mensen die ons team van gedreven uitblinkers nog verder versterken. Of je nu een schoolverlater of herintreder bent, wat wij belangrijk vinden is jouw karakter en motivatie! Wij bieden jou een werkplek waar je intern wordt opgeleid en kunt rekenen op een goede beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Waar je precies gaat werken? Dat vertellen we je tijdens het kennismakingsgesprek bij jou thuis.

Soort dienstverband: Parttime

Parttime uren: 20.0 per week

Rooster:

Maandag tm vrijdag 4.0 uur per dag van 15:30 – 19:30 uur 20 uur per week

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

Pensioen

Extra vakantiedagen

Kerstpakket

Werklocatie: Eén locatie