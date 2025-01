Mental Health Month in Stadsschouwburg Utrecht

Januari staat bekend als een maand van goede voornemens, maar ook als een periode waarin de donkere dagen en het grijze weer zwaar kunnen vallen. Daarom staat Stadsschouwburg Utrecht deze maand in het teken van mentale gezondheid. Met een divers aanbod aan voorstellingen, panelgesprekken, workshops, een documentaire en een indrukwekkende fototentoonstelling van GeluksBV willen we aandacht vragen voor dit belangrijke thema.

Waarom deze focus op mentale gezondheid? We zien steeds duidelijker hoe groot de impact is van mentaal welzijn op ons dagelijks leven. Het bespreekbaar maken van onderwerpen als mentale gezondheid helpt om taboes te doorbreken en zorgt voor meer begrip en verbinding. Bovendien sluit dit perfect aan bij Utrechts streven om een stad te zijn die actief werkt aan gezondheid, onder de noemer Heart of Health.

In ons programma behandelen we uiteenlopende thema’s, van eenzaamheid en rouw tot alzheimer, bipolariteit en autisme. Ook brengen we verschillende community’s samen in samenwerking met o.a. de Groene Moslims en De Gezonde Volwassene. Elk onderdeel biedt een unieke kans om te reflecteren, geïnspireerd te raken en nieuwe perspectieven te ontdekken. We nodigen je uit om het zelf te ervaren.

Benieuwd naar wat er allemaal te zien en te doen is? Bekijk het volledige programma op onze website: ssbu.nl.