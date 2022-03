Met deelvervoer ben je zeker van een parkeerplek

Ernest woont in de Zeeheldenbuurt en heeft sinds een paar jaar geen auto meer. Van zijn Citroën DS kon hij toch niet optimaal genieten omdat die altijd straten verderop stond. “Er was gewoon geen parkeerplek te vinden.” Nu hij deelauto’s gebruikt, is dat verleden tijd.

“Ik wilde het gewoon eens proberen”, zegt Ernest over zijn eerste keer in een deelauto. “Bij ons in de wijk staat in elke straat een deelauto met een vaste parkeerplaats. Dat trok me aan. Ik besloot te testen of het me zou bevallen. Het was heel handig, dus ik heb de Citroën weggedaan.” Sindsdien heeft hij nooit meer een eigen auto gewild.

‘Nooit meer rondjes rijden op zoek naar een plekje’

Er is altijd een deelauto in de buurt, en belangrijker nog: als je ermee terugkomt, heb je altijd een parkeerplek. “Dat is hier een groot goed. Ik begrijp wel dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Oude stadswijken zijn hier niet op ingericht. Met deelvervoer kan dat probleem worden opgelost. In ieder geval wil ik nooit meer anders.”

De meeste auto’s deelauto’s hebben een vaste plek

Er zijn twee parkeermogelijkheden voor deelvervoer: stationbased en free-floating. Free-floating houdt in dat een vervoermiddel binnen een bepaalde zone overal mag staan, zolang het niet in de weg staat. In Utrecht zijn deelauto’s meestal stationbased en hebben ze dus een vaste parkeerplaats. Bron: KiM