Met deelvervoer betaal je alleen bij gebruik

Menno en Nina wonen allebei in Utrecht. Ze vinden het in de stad niet handig om zelf een scooter of auto te bezitten. Dat is alleen maar duur. Ze fietsen en nemen soms een keer een deelscooter of deelauto. “Iedereen wil wel geld overhouden voor andere leuke dingen.”

‘Je hoeft iets niet te bezitten om het te gebruiken’

Ze aarzelen niet om een deelauto te boeken als ze die nodig hebben. Nina vindt het bijvoorbeeld fijn om naar het bos te rijden en een stuk te wandelen. “Het is chill dat ik dan een auto kan pakken. Of als ik naar familie ga. Je hoeft niet per se een auto te bezitten, maar wilt hem wel kunnen gebruiken.”

Het verschil is dat ze niet betaalt voor dingen als wegenbelasting en onderhoud. Menno herkent dit. “Zelfs bij een scooter lopen de kosten toch snel op. Terwijl je voor een paar euro een ritje kunt maken als het moet.” En door hun deelvervoer samen te delen, wordt het nóg goedkoper. Meer lezen over de voordelen van deelvervoer? Kijk op utrecht.nl/blijdatikdeel

Tot 10.000 kilometer is autodelen goedkoper

Het bezit van een auto of scooter is best prijzig. Qua kosten kan deelvervoer daarom een slimme keuze zijn. Als je minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt, is autodelen goedkoper. Dat komt goed uit: Nederlanders rijden gemiddeld 9.000 kilometer per jaar met hun auto. Bronnen: ANWB, Nibud, CROW