Met deelvervoer blijft er ruimte over om te spelen

Joost en zijn vrouw hebben geen auto. De parkeerplek voor hun huis wordt nu nog vaak bezet door auto’s van buren, maar Joost heeft goede hoop dat er meer ruimte ontstaat. “Als meer mensen deelvervoer gaan gebruiken, wordt de straat een stuk leuker.”

‘Straten zijn niet alleen voor auto’s’

Joost ziet dat veel auto’s in zijn straat meer geparkeerd staan dan ze rijden. Jammer, vindt hij. “Ik zou graag meer groen en speelruimte in de straat willen. Als kinderen nu in de straat spelen, raken ze met hun bal al snel een auto. We hebben een zoontje van ruim een jaar en als hij opgroeit, wil ik graag dat hij veilig en zorgeloos op straat kan spelen.”

Het jonge gezin woont in Wittevrouwen, een levendige stadswijk die ze voor geen goud verruilen voor het platteland. “Maar het zou wel geweldig zijn als er minder auto’s in de straat geparkeerd staan. Ze staan bijna de hele week stil. Dat zou net zo goed op een andere plek kunnen. Het is best raar dat we gewend zijn geraakt aan straten vol auto’s, maar dat kunnen we vast ook ontwennen!”

52 voetbalvelden aan potentieel vrije ruimte

Auto’s staan in Nederland gemiddeld 23 van de 24 uur per dag stil. In Utrecht rijden 27% van de auto’s minder dan 3 keer per maand. Dat betekent dat ongeveer 28.000 auto’s in Utrecht vrijwel altijd stilstaan. Een parkeerplek is ongeveer 12 vierkante meter groot. Dat is in totaal dus 52 voetbalvelden aan potentieel vrije ruimte. Bronnen: CROW, Onderzoek Master City Developer, Deloitte