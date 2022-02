Met deelvervoer heb je altijd vervoer dat past

De ene keer gaan ze bij vrienden langs op de scooter, de andere keer halen ze spullen op bij de bouwmarkt met een stationwagen. Bas en Patricia zien keuzevrijheid als hét voordeel van deelvervoer. “Waarom zou je jezelf vastleggen als je ook kunt kiezen voor flexibiliteit?”

Bas en Patricia wonen in Utrecht-Zuid. Het meeste doen ze op de fiets of met het ov, maar ze aarzelen niet om een auto te pakken als ze die nodig hebben. “Een eigen auto hebben is voor ons echt niet nodig. Bij ons in de buurt staan meerdere soorten deelauto’s, scooters en e-bikes”, zegt Bas. “Welke we nemen, hangt af van wat we gaan doen.”

‘Grote spullen ophalen met een grote deelauto’

Ze zijn blij dat er steeds meer aanbieders komen zodat er nog meer keuze is in deelvervoer. “We gebruiken altijd dezelfde app om te boeken”, zegt Patricia. Ze doelt op Gaiyo, een app die een overzicht geeft van bijna alle aanbieders van deelvervoer. “Laatst moesten we bijvoorbeeld grote spullen ophalen bij de bouwmarkt en dan zie je in één oogopslag welke auto’s er in de buurt staan die daarvoor geschikt zijn.”

Meer lezen over de voordelen van deelvervoer? Kijk op utrecht.nl/blijdatikdeel

Utrecht heeft het hoogste aantal deelauto’s per inwoner

In de gemeente Utrecht zijn er al bijna 7.000 deelauto’s, waarvan zo’n 700 auto’s van deelvervoeraanbieders en rond de 6.000 particuliere deelauto’s. Dit is het hoogste aantal per inwoner van heel Nederland: 1.958 per 100.000 inwoners. In alle wijken staan deelauto’s die passen bij verschillende soorten reisdoelen. Bronnen: CROW/Gemeente Utrecht