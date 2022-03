Met deelvervoer zorg je voor schonere lucht

Toen hij in de VS woonde, had Jonathan een eigen auto. Met de lange afstanden daar een logische keuze. In Utrecht vindt hij het niet nodig. “Hier is eigenlijk alles heel dichtbij en goed bereikbaar.”

‘Met mijn hond in de bakfiets naar het bos’

Het contrast tussen zijn vorige leefomgeving en hier ziet hij niet alleen in de afstanden maar ook in de drukte. In de stad vindt Jonathan het nog minder wenselijk om met z’n allen in auto’s te rijden. “Er zijn zoveel handige en goede alternatieven. Als ik de stad uit ga, reis ik met het ov of gebruik ik een deelauto.” Voor korte ritjes pakt hij de deelbakfiets. Ideaal om met zijn hond Delina de natuur op te zoeken. “Delina houdt van afwisseling. Dan fietsen we bijvoorbeeld lekker naar Amelisweerd in plaats van ons vaste rondje in Park Oog in Al.”

Jonathan ziet deelvervoer als een makkelijke manier om iets goeds te doen voor zijn stad. Meer delen in plaats van bezitten is volgens hem de toekomst. “Door geen eigen auto te hebben, zorg ik voor minder CO2-uitstoot en andere soorten luchtvervuiling zoals fijnstof. Ik ben me bewuster van wat ik gebruik en kies vaker voor een schonere optie. Zo draag ik op mijn manier bij aan een gezondere stad.”

Meer lezen over de voordelen van deelvervoer? Kijk op utrecht.nl/blijdatikdeel

Autodelen zorgt voor minder vervuiling

Wegverkeer staat in de top 3 van belangrijkste luchtvervuilers in de provincie Utrecht. Autodelen zorgt voor minder vervuiling. De meeste deelauto’s zijn namelijk nieuwer, kleiner en zuiniger dan gemiddeld. Autodelers rijden bovendien ongeveer 20% minder doordat ze vaker kiezen voor een alternatief en ze bezitten 30% minder auto’s. Bronnen: KiM, CROW