Met Vida Vidaal sta je sterker: bourgondiërs Ernst en Enny vielen tientallen kilo’s af

Samen met Vida Vitaal sta je sterker dan alleen. Dat bewijst ook het verhaal van het echtpaar Ernst en Enny van Roon uit Woerden. Sinds hun pensioen genoten de bourgondiërs met volle teugen van het leven, maar daardoor kwamen ze flink wat kilo’s aan. En dus gingen ze aan de slag bij Vida Vitaal. Met zijn tweeën vielen ze tot nu toe bijna 50 kilo af. Wil jij ook zo’n mooi resultaat? Dan is Project LIJFCHANGER zeker weten wat voor jou!

Ernst en Enny startten in november bij Vida Vitaal. Het was de hoogste tijd om wat te doen aan hun overtollige kilo’s. “Toen veters strikken een opgave werd, beseften we dat we in actie moesten komen”, zegt Ernst. “We willen wel gezond oud worden.” Ze deden verschillende afslankpogingen, maar pas bij Vida Vitaal zagen ze echt resultaat. “Omdat de programma’s van Vida Vitaal zo duidelijk en overzichtelijk zijn, zijn ze stukken makkelijker vol te houden.”

Tussendoor zijn ze ook nog lekker op vakantie geweest. Daar hoefden ze een avondje uit eten niet te laten schieten. In overleg met hun coach konden ze daar gewoon van genieten. “Het fijne van Stein is dat hij altijd bereikbaar is om te helpen om slimmere keuzes te maken.” Stein is trots. “Ze doen het hartstikke goed.” Stein is de oprichter van Vida Vitaal. Zelf viel hij 40 kilo af, waardoor hij zijn cliënten kan coachen vanuit zijn eigen ervaring.

Veters weer strikken

Ernst kan inmiddels weer gewoon zijn eigen veters strikken en is weer begonnen met hardlopen. “Daar was ik mee gestopt, omdat ik door mijn gewicht last kreeg van m’n knieën.” En Enny kan weer shirtjes aan van vroeger, maar kan ook alweer gaan shoppen voor nieuwe kleding. “En dan is het wel zo leuk dat het weer in een wat toegankelijkere maat kan.”

Tijdens Project LIJFCHANGER van Vida Vitaal verlies je gegarandeerd de kilo’s die je zo graag kwijt wil. En lukt dat toch niet? Dan krijg je je geld terug. Ernst en Enny hebben hun streefdoel zelfs al bereikt: in minder dan een half jaar verloren ze bij elkaar dus bijna 50 kilo.

Klap op de vuurpijl

Project LIJFCHANGER wordt in twee varianten aangeboden. Eén waarbij je in 6 maanden minimaal 20 kilo afvalt en een variant waarbij je in 4 maanden 10 kilo afvalt. In die periode ga je intensief aan de slag, samen met een coach die 24 uur per dag bereikbaar is. Zo sta je er nooit alleen voor. Door de kwaliteit van de maaltijdvervangers doe je dat ook nog eens zonder dat je een hongergevoel hebt en krijg je alle voedingsstoffen en vitaminen binnen.

De kroon op het werk is de beauty-avond in samenwerking met kledingwinkel Since04 aan het einde van Project LIJFCHANGER. De stylisten van de winkel kleden alle kandidaten ook mooi aan en daarna is er een fotoshoot. “Ook je haar wordt gestyled en bij de dames wordt de make-up verzorgd”, vertelt Stein. “En als klap op de vuurpijl krijg je van ons een kledingbon, want nieuwe kleding zul je zeker nodig hebben!”

Maak een afspraak voor een gratis gezondheidscheck met Stein in één van zijn praktijken. Woon je wat verder weg? Dan is een online coachingstraject ook mogelijk.

Vida Vitaal heeft vestigingen in De Meern en Woerden. Wil je ook beginnen met Project LIJFCHANGER of ben je benieuwd hoe Vida Vitaal jou kan helpen? Klik dan hier voor meer informatie en plan een gratis gezondheidscheck in. Je kunt natuurlijk ook direct contact opnemen via 06-45300470 of info@vidavitaal.nl.