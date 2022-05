Misdrijf opgelost met behulp melding Burgernet

“Ik ken de verhalen over een overval op klaarlichte dag. Maar dat gebeurt toch altijd bij een ander? Tot ik zelf het slachtoffer was. Met grof geweld rukte de overvaller m’n tas van mijn schouder. Ik viel en brak ook nog mijn enkel. Gelukkig kon ik hem goed zien toen hij wegrende. Doordat ik een duidelijk signalement kon geven, besloot de politie Burgernet in te zetten. Door een oplettende Burgernetdeelnemer kon de overvaller binnen een uur worden opgepakt. Ik ben die meneer nog steeds dankbaar…”

Burgernet is bij veel mensen bekend vanwege de inzet bij vermissingen. Maar wist je dat de inzet van Burgernet de pakkans op heterdaad na een inbraak of beroving ook vergroot? In de eerste maanden van 2022 zijn al meerdere misdrijven mede door de inzet van Burgernet opgelost. Zo kon de politie in Amersfoort dankzij de gouden tip van een Burgernetdeelnemer een man oppakken die midden in een woonwijk rondzwaaide met een mes. In Zeist werd dankzij een goede tip van een Burgernetdeelnemer een overvaller ontmaskerd en ook drie daders van een gewapende overval in Utrecht werden dankzij alerte burgers snel gevonden.

Word ook Burgernetdeelnemer en werk zo mee jouw buurt veiliger te maken. Download nu de app of ga naar www.burgernet.nl voor meer informatie.

Hoe werkt de Burgernetapp?

Blijf op de hoogte van Burgernetacties met de gratis Burgernetapp. De app gebruikt de locatie van je smartphone om je berichten te sturen over acties in de buurt. Ook als je van huis bent. Meld je via de instellingen ook aan voor het Digitaal Buurtonderzoek om maximaal mee te kunnen werken aan opsporingsonderzoeken van de politie!

Wist je dat de Burgernetapp ook de Amber Alerts verspreidt? Zo help je als deelnemer ook mee om vermiste kinderen in levensgevaar te vinden!