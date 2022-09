Mobiliteitsweek Utrecht 2022: kies een week lang voor duurzaam vervoer

Tijdens de Europese Week van de Mobiliteit, van 16 t/m 22 september, wordt in heel Europa duurzame mobiliteit op de kaart gezet. Ook in de provincie Utrecht doen we mee en organiseren we alweer de tweede Mobiliteitsweek Utrecht. Met activiteiten in de hele regio rondom het thema duurzame mobiliteit. We dagen iedereen uit om één week anders te reizen: duurzaam, groen en gezond. Een week gaat de hele provincie Utrecht op de groene toer!

De provincie Utrecht roept inwoners op om één week op de groene toer te gaan! Een week anders reizen: duurzaam, groen en gezond te reizen. Want duurzame mobiliteit is een win-winsituatie voor iedereen. Waarbij alle beetjes helpen. Of je nu skate naar werk, forenst met de tram, gaat lopen of gebruik maakt van één van de vele opties van deelvervoer. Het is vanzelfsprekend maar maakt uiteindelijk het verschil. Voor ieders gezondheid, het milieu en voor meer ruimte in onze drukke steden en provincie. Ga jij de uitdaging aan en een week lang op de groene toer? Meld je aan via: https://www.mobiliteitsweekutrecht.nl/doemee

Een deel van de Stadsring Amersfoort teruggeven aan de inwoners

Tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht kun je als inwoner of organisatie uit de provincie Utrecht een eigen activiteit aanmelden. Of meedoen aan een activiteit die al wordt georganiseerd. Zo wordt op 17 en 18 september een deel van de Stadsring Amersfoort afgezet en teruggegeven aan de inwoners als onderdeel van de Mobiliteitsweek. Amersfoort treedt met deze verkeersvrije dagen in de voetsporen van andere (wereld)steden.

Ook kan je meedoen aan een van de andere activiteiten, zoals een georganiseerde wandeling of fietstocht in de provincie. Zo ontdek je tijdens de mobiliteitsweek hoe je gezond, groen en dus anders kan reizen.

Waarom de Mobiliteitsweek Utrecht?

Het aantal inwoners en bezoekers van onze regio groeit de komende jaren sterk. Om de provincie Utrecht bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren we het gebruik van duurzame mobiliteit. De Mobiliteitsweek Utrecht van 16 t/m 22 september is een initiatief van de provincie Utrecht samen met diverse partners om de gehele provincie op de groene toer te krijgen en te laten zien welke mogelijkheden er op het gebied van duurzaam vervoer in onze provincie zijn.