Moeder van Utrechtse Anky heeft ziekte ALS: ‘Het is fijn om in het vertrouwde Utrecht te wandelen en daarmee de strijd tegen ALS te steunen’

In de zomer van 2023 krijgt de moeder van Anky Vink (42) de diagnose ALS. Bij de zenuw-/spierziekte ALS vallen je spieren één voor één uit en heb je een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar.

Diagnose ALS

Anky’s moeder onderging onderzoek omdat ze al tien maanden verschillende klachten ervaarde, zo kon ze bijvoorbeeld haar voet niet meer optillen. Anky kan zich het moment van de uitslag nog goed voor de geest halen. “Afgelopen zomer reden mijn gezin en ik op de snelweg in Zweden. Mijn broer appte me: ‘Zoek maar even een parkeerplaats’. Toen wist ik dat het mis was. Het was ALS.”, vertelt Anky.

Achteruitgang moeder

“Na de diagnose was ik flink uit het veld geslagen en ik kan soms nog steeds niet geloven dat ze echt deze nare ziekte heeft. Ik moet toekijken hoe het steeds een beetje slechter gaat met mijn moeder. Ze is veranderd van een fitte vrouw in iemand die strompelt en telkens even wil zitten om te rusten.”

De zonsopgang tegemoet

Omdat er nog geen genezing is voor ALS en Anky zich machteloos voelt, loopt ze in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 maart mee met de ALS Sunrise Walk, een evenement georganiseerd door Stichting ALS Nederland. Bijna 3.000 mensen lopen die nacht in Utrecht de zonsopgang tegemoet. Iedereen versiert zich tijdens de nachtelijke wandeling met lichtjes om de ziekte ALS in het licht te zetten.

Wandelen met jeugdvriendinnen

Anky besloot haar machteloosheid om te zetten in een fysieke actie. Haar jeugdvriendinnen kennen haar moeder van vroeger en besloten samen met Anky mee te doen aan de ALS Sunrise Walk. “Vroeger ging ik met mijn vriendinnen stappen tot het licht werd. Nu ook, maar dan anders.”

Zet ALS in het licht

Het onderzoek naar ALS is volledig afhankelijk van giften. Daarom zijn dit soort evenementen zo belangrijk. Ook jij kunt meehelpen om ALS in het licht te zetten. Schrijf je in voor de ALS Sunrise Walk en laat je sponsoren voor jouw deelname. Zo zamel je geld in voor het onderzoek naar de oorzaak en behandeling voor ALS.

Een belevenis vol licht en sfeer

Het evenement in Utrecht is een belevenis op zich, vol licht, sfeer en gezelligheid. Veel Utrechters doen dan ook mee aan de ALS Sunrise Walk om hun stad op een andere manier te beleven. Anky woont al 21 jaar in het mooie Utrecht waar ze zich vanaf het eerste moment thuis voelt. “Het is fijn om in het vertrouwde Utrecht te wandelen en daarmee de strijd tegen ALS te steunen”, aldus Anky.

Meedoen met de ALS Sunrise Walk?

Kijk voor alle informatie op alssunrisewalk.nl of bekijk de aftermovie van 2023 op YouTube voor een sfeerimpressie.