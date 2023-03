Monaco; Wonen aan de Doorslag bij Cityplaza Nieuwegein

Aan de nieuwe promenade van City Nieuwegein komt Monaco. Een hoogwaardig, woongebouw met 37 energiezuinige appartementen voorzien van een opvallend grote buitenruimte (gemiddeld 22 m2).

Deze high-end ontwikkeling trekt de aandacht door haar vormgeving en uitzicht over het water. Maar de perfecte ligging valt misschien nog wel het meest in de smaak bij belangstellenden. Wie hier woont, kies voor comfort en gemak én laat de files voor wat ze zijn.

De bus en de sneltram naar Utrecht stoppen praktisch om de hoek, waardoor hartje Utrecht in 20 minuten bereikbaar is. Pure tijdswinst, zonder iets van de stadse gezelligheid te missen. Winkels en horeca liggen letterlijk aan je voeten.

Wie toch met de auto wil of moet reizen, is met 5 minuten op de A2 en met 10 minuten in Utrecht. Zoeken naar een parkeerplaats is niet aan de orde. Onder het gebouw heeft iedereen een privéparkeerplaats.

VERKOOP EVENT ZATERDAG 1 APRIL VAN 11.00 TOT 12.30 UUR

Het is zover! 31 maart start de online verkoop van Monaco! Vanaf 12.00 uur staat alle verkoopinformatie op de website. Op basis van de brochure, prijslijst en de definitieve tekeningen kun je een keuze maken en je inschrijven. Inschrijven kan tot 10 april 00.00 uur.

Wil je persoonlijk geïnformeerd worden? Leuk! We ontmoeten je graag. Zaterdag 1 april ben je tussen 11.00 tot 12.30 uur welkom op het kantoor van Koopmans TBI aan de Fakkelstede Nieuwegein, naast de bouwlocatie van de CityPromenade. De Keizer Makelaars, de ontwikkelaars en de kopersbegeleiding van Koopmans TBI zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden en je te helpen met het maken van een keuze.

Wil je een kijkje nemen op het bouwterrein én het luxe verkoopboek ontvangen. Kom gezellig langs en beleef Monaco onder het genot van koffie gemaakt door een barista.

Zien we je 1 april?

Het indrukwekkende en duurzame appartementengebouw telt 37 luxe royale koopappartementen

3 Mooie twee-kamer appartementen van circa 63 tot 84 m2

27 Geweldige drie-kamer appartementen van circa 76 tot 132 m2

2 Riante vier-kamer appartementen met een woonoppervlakte van circa 120 m2

5 Waanzinnige penthouses van maar liefst 170 tot 180 m2

Alle appartementen hebben een eigen parkeerplaats in de parkeergarage.

Indicatieve vanaf prijs € 362.500,- tot € 935.700,- v.o.n.

Verkoop en informatie:

[email protected]

Telefoon: (030) 600 82 40