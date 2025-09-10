Open Monumentendag Utrecht 2025: Utrechtse Iconen

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed en Architectuur’. In Utrecht staan monumenten centraal die bepalend zijn (geweest) voor het stadsbeeld. Deze iconen tonen hoe bouwstijlen en architectuur zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Ontdek tijdens Open Monumentendag de uiteenlopende architectuurstijlen van Utrecht aan de hand van verschillende fiets- en wandelroutes, langs meer dan 90 bijzondere monumenten. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Monumentendag en UITfeest vieren cultureel Utrecht

Op zaterdag 13 september is het niet alleen Open Monumentendag, maar vindt ook het UITfeest plaats: de feestelijke opening van het culturele seizoen. De hele dag zijn op verschillende locaties culturele activiteiten en optredens te bezoeken, helemaal gratis! Bij drie iconische gebouwen slaan Open Monumentendag en het UITfeest de handen ineen voor een gevarieerd programma.

Start de dag in de Bibliotheek Neude met een yogasessie in de grote hal. Leen bij de Living Library een mens om diens verhaal te horen of leer social-media-scrapbooken. Sluit de dag af met een Lindy Hop dansworkshop, waarna de geleerde pasjes goed van pas komen tijdens de feestelijke avond met een live big band.

In en rondom het Stadsklooster kunt u genieten van een programma van Gaudeamus Festival: nieuwe muziek die de auditieve horizon zal verbreden. Met heuse bluetooth-jongleerballen worden de mooiste ritmes gemaakt.

In het Vorstelijk Complex in Zuilen kunnen bezoekers de hele dag deelnemen aan creatieve en culturele workshops van ZIMIHC. Daarnaast zijn er muzikale optredens en kunt u genieten van een hapje en een drankje op het terras.

Mocht u meer in de stemming zijn voor film? Dan kunt u op het binnenplein van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad op vrijdagavond 12 september en zaterdag 13 september genieten van een openluchtbioscoop. Neem een kussentje mee en geniet onder de sterrenhemel van een prachtige film.

Bij alle monumenten zijn uiteraard ook rondleidingen te volgen waarbij u meer te weten komt over het betreffende monument. Kijk voor meer informatie op www.uitfeest.nl.