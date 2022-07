Moordspel bij Camping Ganspoort; Durf jij het aan?

Ben je goed met puzzels en codes? Kun je logisch nadenken? Hou je van spellen zoals Cluedo en Escaperoom? Dan zou je weleens de moord op de camping op kunnen lossen. Probeer met jouw team erachter te komen wie de dader is.

De hele camping wordt omgebouwd tot een crime scene. Het thema zal zijn: Kermis Sinksen. Een gastheer zal de avond begeleiden met behulp van acteurs. Het spel is avondvullend en minstens één teamlid moet in het bezit zijn van een smartphone. Durf jij het aan?

Tip: kom voorafgaand gezellig dineren bij Camping Ganspoort. Het 2 gangen-menu

(Klassieker + dessert) is dan €37,50 inclusief deelname. De prijs voor alleen deelname is €17,50

Reserveer snel! De uiterste begintijd voor het diner is 19.00 uur.

Meld je nu aan via [email protected] of bel met 030-2006186

Dinsdag 19 juli 2022

20.00 uur tot ca. 23.00 uur

Min. 2 tot max. 6 personen per team

Deelname + diner € 37,50 p.p.

Alleen deelname €17,50 p.p.

Betaling is achteraf bij de kassa via Pin of Tikkie