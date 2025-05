Muziektheatergezelschap DIEHELEDING probeert nieuwe voorstelling uit op Utrechts beton

Het Utrechts muziektheatergezelschap DIEHELEDING toert deze zomer langs de festivals met een razende nieuwe locatievoorstelling. JUKEBOX is een voorstelling over iemand op een plein die niemand wil zijn. De try-outs zijn op dinsdag 13 en woensdag 14 mei, exclusief mee te maken op het Utrechtse stadsplein Beton-T!



Koptelefoontheater met rap



In JUKEBOX zien we een man van in de dertig op een stadsplein in zichzelf praten. Smoezelige kleren, baard, grote tas. Hij roept, rapt, denkt hardop na. Af en toe spreekt hij iemand aan, die wegkijkt of terugdeinst. Wij, het publiek, zijn er via draadloze koptelefoons stille getuigen van, alsof we in het hoofd van deze man zitten, zijn binnenwereld meekrijgen.

Vanaf een afstand zien we hoe voorbijlopende mensen van hem wegkijken en hem negeren. Terwijl een spannende, intieme soundscape door de koptelefoons klinkt, horen buitenstaanders slechts een stem in de leegte.



Gebaseerd op gesprekken met thuislozen en geïsoleerde mensen, de onopgesmukte teksten van de Britse toneelschrijver Sarah Kane en onze eigen angsten, schreef DIEHELEDING één lange rapmonoloog. Tierend, lachend en spittend volgen we het leven van een mens die op drift is geraakt, en niet meer terug kan of wil. Een ode aan doordravende breinen die we soms op straat tegenkomen. Een ultieme zoektocht om hen te begrijpen, en te worden.



Over DIEHELEDING



DIEHELEDING is een muziektheatercollectief dat sinds 2016 voorstellingen maakt met als voornaamste genre hiphop. Ze schrijven en produceren hun eigen teksten en muziek, en combineren oude verhalen met hedendaagse (muziek)cultuur.

Door hun persoonlijke kijk op thema’s en oude verhalen maken zij voorstellingen voor iedereen, met altijd één been in de (theater)geschiedenis en een ander been in de hedendaagse (muziek)cultuur. DIEHELEDING bestaat uit Steven Ivo, Merel Pauw (Elmer) en Jip Vuik en vult dat voor elk project aan met verschillende makers.



JUKEBOX speelt deze zomer op de festivals, maar is dit voorjaar als eerste te zien in Utrecht! De try-outs van JUKEBOX zijn op dinsdag 13 mei om 19.00 uur en 20.30 uur & woensdag 14 mei om 15.00 uur op Beton-T. Een kaartje kost slechts een tientje en koop je hier.