Van muzikaal theater voor de hele familie tot een tintelende uitwisseling over de liefde – het Utrechtse stadsgezelschap Theater Utrecht zet de tweede helft van het theaterseizoen in op een tour de force aan indrukwekkende producties.

Het gezelschap onder leiding van regisseur Thibaud Delpeut presenteert van december tot en met april een tweetal bijzondere theaterproducties voor jong en oud.

Theateruitje voor de hele familie: De Kleine Zeemeermin

De Kleine Zeemeermin is een muzikaal theaterfeest vol diepzeeanimaties, prachtige liedjes en muziek, voor de hele familie. Naar het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen, maar niet zoals je het kent!

In de bewerkte versie van Theater Utrecht is het een betoverend verhaal over volwassenwording, identiteit en verlangen waarin de veertienjarige Annebel allerlei avonturen beleeft.

Annebel wacht in het ziekenhuis op de zoveelste operatie aan haar benen. ’s Nachts komt ze in een magische onderwaterwereld terecht. Op de verjaardag van de Zeekoning zingt ze de sterren van de hemel, maar het aller-allerliefste zou ze willen dansen… Zal Annebel haar stem opgeven aan de Zeeheks om te kunnen dansen met de Prins?

Tekst gaat verder onder video

Live bestuurde animaties

Het wordt een spectaculaire voorstelling met een live band op het podium en een decor vol animaties. Met grappige karakters als Cousteau, Puffer en natuurlijk de Zeeheks. Deze worden via speciaal ontwikkelde game-technieken live bestuurd door de acteurs.

De Kleine Zeemeermin is te zien van 19 december t/m 26 februari 2022 in theaters door het hele land. In de provincie Utrecht speelt de voorstelling behalve in de stad Utrecht ook in Amersfoort en Nieuwegein. Check de volledige speellijst en de laatste actuele informatie i.v.m. de coronamaatregelen op de website van Theater Utrecht.

What is love: een tintelende uitwisseling over de liefde

In maart presenteert Theater Utrecht samen met het Utrechtse talentontwikkelingshuis DOX de muzikale, ontroerende en zinderende theater- en dansvoorstelling What is love van regisseur Casper Vandeputte en choreograaf Justin de Jager.

Tekst gaat verder onder afbeelding

We zingen het mee in bijna elke popliedje: liefde is het enige dat je nodig hebt. Maar waarom eigenlijk? Is het wel waar? Is liefde voor iedereen even belangrijk? En hoeveel vormen van liefde bestaan er eigenlijk?

Geïnspireerd op eigen ervaringen, de oudste godsdiensten en de nieuwste wetenschappelijke inzichten, doen de makers een poging de liefde te snappen. Ze discussiëren, musiceren, verlangen, praten met het publiek, en vechten alles uit wat er te bedenken is over de liefde. En als de woorden op zijn, wordt er gedanst.

What is love gaat 4 maart 2022 in première in Stadsschouwburg Utrecht en toert van 25 februari tot en met 22 april 2022 door het land. Meer informatie en tickets >>>