Mystery shoppen in Utrecht nu voor iedereen nu mogelijk

Mystery shoppen is een leuke manier om wat bij te verdienen, zeker als Utrechtse student. In dit artikel bekijken we wat het is, hoe mystery shoppen in zijn werk gaat, en voor wie deze manier van gratis winkelen met shoptegoed is weggelegd.

Wat is mystery shoppen?

Voor diegene die nog niet zoveel weten over mystery shoppen, het is een manier om gratis te winkelen of uit eten te gaan in ruil voor feedback. Tijdens het winkelen voer je een bepaalde opdracht uit. Daarbij doorloop je de klantreis in jouw favoriete winkel of restaurant. Daarbij let je op bepaalde zaken en maak je foto’s. Mystery shoppen doe je namelijk met een reden. Als dank mag je de aankoop houden, wat natuurlijk ontzettend leuk is.

Wie kan mystery shopper worden?

Eigenlijk kan iedereen mystery shopper worden. Je hoeft namelijk niet over specifieke kennis of ervaring te beschikken. Je kiest zelf de opdrachten die bij je passen. Van tevoren zorg je dat je de briefing hebt gelezen en daarna kun je op pad. Het enige wat je dan nog moet doen, is goed opletten en direct daarna de vragenlijst invullen.

Vaak worden er op basis van een opdracht mystery shoppers gekozen die een goede match zijn. Denk aan shoppers die voldoen aan de doelgroep van een specifiek product of een winkel, binnen een bepaalde leeftijdscategorie vallen, in een specifieke stad wonen (zoals Utrecht) of shoppers met een specifieke interesse. Waarbij we meteen bij het hoe en wat zijn aangekomen van het mystery shoppen.

Hoe werkt mystery shoppen bij Secret View?

De eerste stap om mystery shopper te worden bij Secret View, is je inschrijven en je profiel aan te maken. Je vertelt wat meer over jezelf, waaronder bijvoorbeeld je geslacht, je interesses, je leeftijd en waar je woont. Het is allemaal erg eenvoudig.

Als je voor een opdracht in aanmerking komt, krijg je 24 uur de tijd om deze te bevestigen. De vergoeding is op basis van shoptegoed, wat je meestal van tevoren, maar soms ook achteraf ontvangt. Er zijn ook opdrachten die je meteen kunt uitvoeren. En wat je koopt, mag je houden.

Waar kan ik mystery shoppen?

Mystery shoppen kun je in feite door heel Nederland (en Europa) doen, maar het makkelijkste is om te kiezen voor de stad of regio waar je woont. Zo kun je bijvoorbeeld als student profiteren van een gratis koffie en bake-off product bij de Kiosk op het leukste Centraal Station van Nederland. Je kunt ook bij webshops mystery shoppen. Zo laat je gratis eten thuisbezorgen, terwijl je hard aan het blokken bent.

Je hoeft uiteraard geen student te zijn, je kunt bijvoorbeeld ook een hapje eten bij een plaatselijke cafetaria of een opdracht uitvoeren voor een nabijgelegen woonwinkel. Via de kaartweergave kun je de openstaande opdrachten van jouw regio bekijken, evenals de vergoeding die eraan verbonden zit.

We hopen dat we de vraag “Wat is mystery shopping” duidelijk hebben beantwoord. En wie weet ben je binnenkort ook wel aan het winkelen met wat gratis shoptegoed op zak. Succes!