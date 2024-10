Nacht van de Utrechtse Geschiedenis met thema ‘Echt Nep’

Op zaterdagavond 12 oktober organiseert historische vereniging Oud-Utrecht de zevende editie van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Dit jaar is het thema ‘Echt Nep’. Deelnemers kunnen vanaf 18:30 uur op allerlei locaties rondom het Utrechtse Domplein genieten van exposities, rondleidingen, muziek, theater, mini-colleges en workshops. Er zijn verschillende bijzondere gasten. Zo vertelt de bekende auteur Arthur Japin over feiten en fictie in zijn historische romans en treedt Spinvis op in de Domkerk.

Net als vorig jaar is gekozen voor een festival-achtige setting. Na het ophalen van een polsbandje kunnen deelnemers een persoonlijk programma samenstellen. We lichten vast een tipje van de sluier op.

Tekst loopt door onder afbeelding

Een greep uit het programma

Met de gidsen van ’t Gilde ontdek je al wandelend authentieke, historische bezienswaardigheden én neppers. In DOMunder en Paleis Lofen zijn doorlopend boeiende minitours en in de Domtoren word je verrast tijdens een feiten & fabels rondleiding. Wil je een meestervervalser worden of juist vervalsingen opsporen met de nieuwste digitale technieken? Dan ben je bij het Universiteitsmuseum aan het juiste adres voor workshops en mini-colleges. Het Utrechts Archief laat zien dat beeldbewerking van alle tijden is en in Museum Catharijneconvent vraag je je af: is het allemaal goud wat er blinkt?

Tekst loopt door onder afbeelding

Utrechtse stadsarcheologen komen met nieuwe verhalen uit Utrechtse bodem. Ook de bekende ‘kwislijer’ Koos Marsman is er weer met een Utregse Kwis. Essayist van de Maand van de Geschiedenis Hans Schnitzler neemt je mee in een boeiend relaas over zijn essay ‘De mens, de machine en de therapeut’.

Tekst loopt door onder afbeelding

Theater en muziek

In de Domkerk wordt een bijzondere muziektheatervoorstelling opgevoerd over Erasmus en theatergezelschap Stadsavonturen neemt je mee naar vervlogen tijden in ‘Magazijn de Zon’.

Tekst loopt door onder afbeelding

De groep creatieve makers ‘Thea T(r)aal’ ontwikkelde speciaal voor de Nacht een driedelige performance met theater, muziek, spoken word en dans, losjes gebaseerd op het boek ‘Stad in de storm’ van oud-inwoonster Thea Beckman. Jong Utrechts talent – geselecteerd door 3voor12 – speelt toekomstmuziek en Spinvis verzorgt de muzikale afsluiting van de nacht in de Domkerk.

Tekst loopt door onder afbeelding

Meer info en kaartverkoop

Kijk voor meer informatie, het blokkenschema en ticketverkoop op www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl. Een regulier ticket kost € 17,50. Er zijn gereduceerde tarieven voor leden van Oud-Utrecht, studenten/scholieren en U-pashouders.

Tip: Historische wandelingen tijdens Wijkentour Tolsteeg

Heb je de smaak te pakken gekregen tijdens de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis? Zet dan ook Wijkentour Tolsteeg in je agenda. Op zaterdag 26 oktober nemen bevlogen gidsen je mee op ontdekking in dit voormalige Utrechtse schipperskwartier. Ook is er een quiz met mooie prijzen en een gezellige borrel. Kijk voor meer informatie op https://oud-utrecht.nl/agenda/evenement/942-wijkentour-tolsteeg