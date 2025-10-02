Dit jaar is het thema van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis 2025 Natuurlijk. Wat is de rol van de natuur in Utrecht door de jaren en eeuwen heen? Is er nog puur natuur in onze stad? En wat vonden en vinden we in Utrecht eigenlijk natuurlijk?

De historische vereniging Oud-Utrecht nodigt je uit voor een ontdekkingstocht op zaterdagavond 11 oktober. Vorig jaar was het evenement volledig uitverkocht en ook nu gaat het hard met de kaartverkoop. Dus wacht niet te lang met het kopen van een ticket als je erbij wilt zijn!

Programma

Van minicolleges en rondleidingen tot muziek, workshops en een escape game: na het ophalen van hun polsbandje kunnen deelnemers zelf een keuze maken uit het veelzijdige programma op verschillende historische locaties rond het Domplein en in de Lange Nieuwstraat. Ook zijn er thematische stadswandelingen: gidsen nemen hun groep mee naar groene geheimen in de binnenstad.

Spanning en romantiek

Nederlands meest bekende historicus Maarten van Rossem gaat tijdens zijn lezing in op het thema van de Nacht. Ook Eva Vriend, die dit jaar het essay voor de Maand van de Geschiedenis schreef, is van de partij. Ben je op zoek naar wat spanning? Speel dan de escape game Patient Zero bij Het Utrechts Archief. Liever een romantische avond? Dan is het Museum Catharijneconvent met het mini-college over de liefde in de middeleeuwen een aanrader. DOMunder en Paleis Lofen zijn geopend voor doorlopende, thematische minitours.

Muzikale betovering

In de Domkerk brengt een koor van meer dan 100 vrouwen een zesstemmige ode aan de natuur. Op deze bijzondere plek vindt traditiegetrouw ook het afsluitende concert plaats. Dit jaar staat rijzende ster LOE. op het podium. Meer jong Utrechts talent, geselecteerd door 3voor12, kun je beluisteren op Domplein 4/5. Hier wordt geschiedenis geschreven!

Kijk op www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl voor meer informatie en ticketverkoop.

Word lid van Oud-Utrecht en krijg korting op de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

Leden van Oud-Utrecht krijgen 5 euro korting op het ticket voor de Nacht. Wie nu lid wordt, betaalt bovendien tot 1 januari 2027 slechts € 45,00 (jongeren tot 26 jaar en U-pashouders € 20,-). Als extra’s krijg je dan in 2025 nog twee nummers van het Tijdschrift Oud-Utrecht en het Jaarboek 2025. Met je lidmaatschap steun je het werk van Oud-Utrecht.

