Nationaal Theaterweekend 2023. Zin om je te zien in het theater!

Tijdens het Nationaal Theaterweekend kan iedereen voor slechts € 10 per voorstelling naar het theater. Het weekend vindt plaats van vrijdag 27 t/m zondag 29 januari en er is keuze uit een divers aanbod. Bij Stadsschouwburg Utrecht kun je onder meer naar een toneel- en muziektheatervoorstelling.

De Gabber Opera

27 januari – 20.00 uur

Grote Zaal

‘De Gabber Opera’ is geïnspireerd op ‘De Bacchanten’ van Euripides, en laat de tijdloze hang van de mens naar verdoving en extase zien. In een door God verlaten landschap zien we vier kale nimfen die in de roes vinden wat ze kwijt waren, en kwijtraken wat van hen was. Een verhaal over het ritueel, de roes en het allesverslindende Niets.

Borboletas

29 januari – 20.30 uur

Blauwe Zaal

‘Borboletas’ is een muzikale tijdreis over een vader, een zoon en hun herinneringen. Deze solo van de uit Kaapverdië afkomstige Gery Mendes gaat over een oorlog die voor de vader een uitvlucht betekende, een mogelijkheid om de armoede en zijn eiland achter zich te laten. Mendes vertelt zijn verhaal kriskras door de tijd en doorspekt het met Kaapverdiaanse morna, funana en batuku, opzwepende West-Afrikaanse feestmuziek en hiphop.

Rondleidingen

28 januari – 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 uur

Dudokkenner Pieter Rings geeft in het kader van het Nationaal Theaterweekend vier rondleidingen door Stadsschouwburg Utrecht. Hierbij richt hij zich voornamelijk op de architectuur van het gebouw. Wat is er nog te zien van de originele ideeën van de architect Dudok? En wat is er in de loop der tijd veranderd? Pieter laat het je allemaal zien. De toegang is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveer je plaatsen snel.

