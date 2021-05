Neem eens een kijkje in de DUICshop

DUIC is al sinds jaar en dag niet meer weg te denken uit de stad. Het gratis medium is overal verkrijgbaar en daarmee hopen wij de broodnodige informatie te verstrekken aan de inwoners van Utrecht.

Sinds het begin van dit jaar bestaat er ook een echte DUICshop, waar je echte Utrechtse producten kunt kopen. Koop je een product uit de DUICshop? Dan steunt je hiermee de journalistiek, want alle winst die we maken met onze producten investeren we in DUIC. Steunt je de Utrechtse Journalistiek? Neem dan snel een kijkje in onze webshop.

Wat is er nu verkrijgbaar in de DUICshop?

DUIC in 2020 – Het Utrechtse nieuwsoverzicht van 2020

DUIC maakt voor het eerst een groots jaaroverzicht. Een boek, 196 pagina’s over Utrecht, de stad en haar inwoners. Met de beste fotografie en de verhalen die 2020 vorm hebben gegeven.

Vergeten gebouwen – Arjan den Boer

In het boek komen maar liefst dertig Utrechtse gebouwen aan bod. Het zijn stuk voor stuk bijzondere constructies waar iedereen zomaar aan voorbij loopt of fietst. Het zijn niet de bekende monumenten van de stad, maar de panden waarvan bijna niemand het verhaal kent. Dat geldt voor woonhuizen, winkels, fabrieken en kantoren, maar ook voor (voormalige) scholen en kerken.

150 jaar Nederlandse Spoorwegenaffiches – Arjan den Boer

150 jaar Nederlandse Spoorwegaffiches, het boek bevat alle belangrijke, mooie, interessante en bijzondere spoorwegaffiches die er in Nederland zijn verschenen, met ontwerpen van onder meer H.P. Berlage, Willy Sluiter, A.M. Cassandre en Anthon Beeke.

Houd onze DUICshop goed in de gaten, want we zijn van plan om snel onze Utrechtse producten uit te breiden.