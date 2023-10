Netflix-waardig binge-toneel en XL-quiztheater bij de Stadsschouwburg

Stadsschouwburg Utrecht heeft weer een aantal mooie voorstellingen op het programma staan. Van Netflix-waardig binge-toneel tot parallelle werelden, van dans uit de toekomst tot XL-quizavond. Laat je verrassen in oktober en november.

Hoe (over)leef je in een parallelle wereld?

No man’s land | Girls in Woods | 31 oktober

No man’s land is een filmische trip naar de urban jungle. Drie totaal verschillende jonge vrouwen zijn ontsnapt uit de wereld onder hen. Ze willen niet meer presteren, niet meer perfect zijn, zich niet meer aanpassen. Samen fantaseren ze een parallelle wereld; vol gevaarlijke rituelen, radicale eerlijkheid en saamhorigheid. Langzaam neemt de ontsnapping het over van de realiteit. Kunnen ze nog terug? Willen ze nog terug?



The end part 2 | Arno Schuitemaker | 3 november

Zin in een avond vol betoverende dans? Arno Schuitemaker richt zich met zijn dansvoorstelling The end part 2 op de toekomst. Aan zijn herkenbare handtekening van beweging, muziek, licht en scenografie voegt hij dit keer video toe. Met een mix van vooraf opgenomen en live gemaakte beelden wordt gespeeld met wat er was en wat nog komen gaat. De indrukwekkende wereld die hij creëert is een meeslepende duik in het onbekende.

The End part 2 – Arno Schuitemaker

Toneel om te bingen en theater om te quizzen

Crashtest Ibsen (2023) | Het Zuidelijk Toneel & Theaterproductiehuis Zeeland | 5 en 6 november

Crashtest Ibsen is terug! In deze 2023 Crashtest Ibsen volg je op één avond in drie afleveringen, van ieder een uur, het leven van de inwoners van een fictief negentiende-eeuws Noors stadje. Deze Crashtest is te snel om weg te zappen, nog immer belachelijk actueel en uitermate binge-waardig. Met een cast om je vingers bij af te likken, inclusief Noorse snacks. Let’s Crashtest & Chill.



De Holidayshow | het NUT i.s.m. Stadsschouwburg Utrecht | 26 okt t/m 26 nov (do t/m zo)

‘De Holidayshow’ is een compleet verzorgde, theatrale XL-quizavond, over de opkomst en ondergang van spelshow-icoon Frank Masmeijer. Deze locatievoorstelling van Stadsschouwburg Utrecht en het NUT is een vrolijke en verwarrende confrontatie met je eigen winnaarsmentaliteit, en verwachting versus realiteit. Geniet van een volledig verzorgde avond vol theatraal quizplezier met een drie-gangendiner. Locatie diner en voorstelling is op de Parijsboulevard in Leidsche Rijn.

