Nick’s Dromen Werden Waar: Haarstyling voor Louis Vuitton en een luxe Salon in Utrecht.

Als kleine jongen wist Nick het al: hij zou kapper worden. Niet zomaar een kapper, maar de allerbeste. Die droom bracht hem van Nederland naar Bali, waar hij zijn vakmanschap verder ontwikkelde, en later naar New York, waar hij werkte voor Rob Peetoom. Inmiddels reist hij de wereld over voor Fashion Weeks in Parijs, Londen en New York, waar hij shows doet voor onder andere Louis Vuitton en werkte met iconen als Bella & Gigi Hadid en Naomi Campbell. Maar ondanks al die internationale successen, is er één plek waar hij zich écht thuis voelt: zijn eigen studio in Utrecht.

High-end hair, no-nonsense sfeer

Nick Justin Studio is geen doorsnee kapsalon. Hier draait het om precisie, maatwerk en een fijne, ontspannen sfeer. Van klanten die vanuit het buitenland speciaal naar Utrecht komen, tot influencers die hun kleur exclusief aan Nick toevertrouwen: de studio trekt een breed publiek aan. Nick is gespecialiseerd in kleuringen die perfect aansluiten bij iemands uitstraling en persoonlijkheid. High-end, maar zonder poespas: een plek waar vakmanschap en gezelligheid hand in hand gaan.

Een team op topniveau

Nick is niet alleen. In de studio werkt hij samen met een klein, maar sterk team. Iris, met haar jarenlange ervaring bij Salon B, weet precies hoe ze de juiste coupe creëert en zorgt ervoor dat iedereen zich meteen op z’n gemak voelt. Adina, een expert in kleur en krullen, won eerder een Wella Award en is nu dé go-to voor wie op zoek is naar een frisse, natuurlijke kleur of een perfecte curl cut. En dan is er natuurlijk nog Guus, de toy poedel die altijd in is voor een knuffel.

Omdat goed haar tijd en aandacht verdient

Een afspraak bij Nick Justin Studio plan je niet zomaar last-minute. Door de drukke agenda werken we alleen met online boekingen – zo krijgt iedere klant de tijd en aandacht die bij een goede behandeling hoort. Wie een plekje bemachtigt, stapt niet alleen de deur uit met een look op maat, maar ook met een ontspannen gevoel en haar dat wekenlang perfect zit.

Nick Justin Studio is de plek waar vakmanschap, stijl en warmte samenkomen. En dat voel je zodra je binnenstapt.

www.nickjustin.com

@nickjustinstudio