Niets staat Samuel (21) in de weg

‘Laat je niet tegenhouden door je beperking. Blijf altijd jezelf en verander niet omdat anderen dat graag willen’ – Samuel, cliënt Stichting Firmitas.

Jouw kracht, daar draait het om

Waar haal jij voldoening uit? Uit zaken die er echt toe doen in dit leven, toch? Anderen helpen, daar worden we allemaal blij van. Direct of indirect, het gaat om dat ene effect. Stichting Firmitas is een organisatie die dat doet.

Firmitas biedt zorg aan kleurrijke mensen die dat nodig hebben. Mensen worden geholpen om de controle over hun eigen leven te krijgen. Door ze liefdevol te begeleiden naar een zelfstandig leven en ze pas los te laten als dat kan.

KTC Utrecht

Voor licht verstandelijke beperkte (LVB) jongeren vanaf 17 jaar, die nog niet zelfstandig kunnen wonen, heeft Firmitas het Kamer Trainingscentrum (KTC) ontwikkeld. Deze locatie is gevestigd in Utrecht. Hier krijgen cliënten 24-uurs zorg aangeboden.

In het KTC leer je – onder begeleiding – hoe je zelfstandig kan wonen. Hierbinnen wordt gewerkt met drie fases. Als je de drie fases succesvol hebt doorlopen en het je goed lukt om zelfstandig te wonen, mag je verhuizen naar een eigen woning met ambulante begeleiding.

In het KTC heb je een eigen studio met een woon- en slaapgedeelte, badkamer en keuken. Alle studio’s zijn ingericht met een bank, tafel, kledingkast, tv, bed en keukenspullen. Overdag is er altijd begeleiding aanwezig om je te helpen. ’s Nachts is er een waakdienst waar je eventueel terecht kan.

Kleurrijke mensen

Firmitas heeft een multiculturele doelgroep. Het is daarom essentieel dat de medewerkers een cultuur sensitieve beroepshouding hebben en dus rekening houden met de culturele achtergronden, normen en waarden van de cliënt.

Cultuurverschillen worden dan ook niet gezien als knelpunt maar als uitdaging en verrijking. De zorgverlening en begeleiding wordt zodanig ingezet, dat de cliënt zelf zoveel mogelijk in staat wordt gesteld deel uit te maken van het proces.

Passende zorg ontvangen kan lastig zijn als je een andere cultuur, taal of gewoontes hebt. Bij Firmitas wordt dit juist vergemakkelijkt, vanwege de passende zorg en de rekening die wordt gehouden met persoonlijke achtergronden.

Cliënt staat centraal

Door te blijven innoveren streeft Stichting Firmitas continu naar de tevredenheid van de cliënten. Het doel is om mensen te helpen en hen de weg te wijzen op het gebied van sociale voorzieningen. En ook het helpen van mensen met problemen, het creëren van een veilige omgeving en het ontwikkelen van het culturele draagvlak.

85% van de cliënten vindt dat Firmitas hen helpt zelfstandiger te worden. Een percentage om trots op te zijn. Uiteraard is het doel om dit percentage te verhogen tot 100%. Voor de nieuwe KTC-vestiging in Utrecht is de stichting opzoek naar persoonlijk begeleiders die kunnen helpen dit doel te realiseren.

Als persoonlijk begeleider begeleid je cliënten met een verstandelijke beperking. Je helpt ze met hun vragen en doelen op verschillende leefgebieden. Je werkt goed samen met collega’s om elke dag weer te zorgen voor een mooie onvergetelijke dag voor de cliënten.

‘Pluk de dag en haal eruit wat je eruit kunt halen, want het leven is te kort om te piekeren’ – cliënte Mariska (30).

Aanmelden

Help jij mee een mooie bijdrage te leveren aan de samenleving? Haal voldoening uit het werk dat je doet en solliciteer bij Stichting Firmitas, want daar zit je ongetwijfeld goed. Meld je aan via de website of bel naar 010-2122938.