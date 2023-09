Nieuw kinderboek door twee Utrechters!

Schrijver Ton Smit en illustrator Abraham van de Giessen hebben een prachtig kinderboek gemaakt: Ommo Walle en de ondergrondse groene Gnuddel. Het is bestemd voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

Ommo Walle

Het verhaal gaat over een jongen die woont in een tehuis voor kinderen zonder vader en moeder. Hij wordt gepest met zijn rare naam. Wie heet er nou Ommo Walle? Zijn lachspieren zijn slecht ontwikkeld.

Op een dag loopt hij door het bos rond het weeshuis om even vrij te zijn van zijn pestkoppen. Daar ontdekt hij een groen wezen dat zich na enige aarzeling bekend maakt als een gnuddel. Een ondergrondse groene. Hij heet Herman.

Gnuddels

Groene gnuddels dragen petjes die met kleuren hun leeftijd aanduiden. Ze hebben een lampje in hun achterwerk voor in het donker.

Ommo wint het vertrouwen van de gnuddel en krijgt hem zover dat hij mee mag onder de grond. Daar blijkt een wereld te bestaan van gangen en grotten. Maar, pas op! Er dreigt gevaar! Er zijn nog meer gnuddels en ze zijn niet allemaal aardig. Er is oorlog op komst…

Er zijn namelijk ook rode gnuddels. Zij willen graag de baas zijn onder de grond. Ze dragen mensenkleren en hoe groter de kleren, hoe belangrijker ze zich voelen. En hun koning is vreselijk belangrijk!

Avontuur

Voor Ommo wordt het een avontuur dat zijn leven voorgoed zal veranderen. Hij wint aan zelfvertrouwen en schaamt zich niet meer voor zijn naam. Hij krijgt weer goed ontwikkelde lachspieren.

Hoe is het ontstaan?

Ton deed ooit een cursus “Winstgevend schrijven”. Ze beloofden te blijven ondersteunen totdat het cursusgeld was terugverdiend met publicaties. Dat leidde tot verhalen in de Donald Duck en de Taptoe.

Abraham is in het dagelijks leven psycholoog. Als hij tijd over heeft tekent en schildert hij graag met behulp van de computer. Toen ze elkaar ontmoetten werd al gauw duidelijk dat hier een win-win situatie in de maak was.

En nu ligt het er: “Ommo Walle en de ondergrondse groene gnuddel”. Het is mooi, het is spannend, het is grappig. De illustraties die Abraham maakt zijn heel sfeervol en kunstzinnig. Een feest van een boek!

Het is verkrijgbaar bij de boekhandel, kinderboeken.nl en bol.com en nu dus ook bij Duicshop.nl.