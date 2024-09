Open Monumentendag Utrecht 2024: Utrecht Verbindt!

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’. Er zijn Utrechtse monumenten die letterlijk deel uit maakten van historische routes of handelsnetwerken, maar in deze editie is er ook aandacht voor monumenten die belangrijk zijn geweest voor de ‘sociale netwerken’ die de Domstad hebben gevormd. In totaal zijn 91 monumenten te bezoeken. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Nieuw onderkomen voor afdeling Erfgoed

De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht heeft een nieuw ‘thuis’ gevonden aan de Plompetorengracht 17. Vanaf deze plek zorgen monumentenspecialisten, archeologen en erfgoedadviseurs ervoor dat we Utrechts geliefde erfgoed blijven koesteren. Met aandacht en liefde voor historie en de stad wordt gekeken naar hoe restauraties, herbestemmingen en gebiedsontwikkeling kunnen plaatsvinden met respect voor monumentale waarde.

Tijdens de Open Monumentendag kunt u bij het Huis van Erfgoed tal van activiteiten bezoeken. Zo reist u tijdens de expositie ‘Werken aan Utrechts Erfgoed’ dwars door 13.000 jaar Utrechtse geschiedenis (10.00 – 16.00 uur) en is er een speciale ‘Graaf Junior’ stoomcursus voor jonge bezoekers van 6 tot 12 jaar (om 10.30, 13.30 en 14.30 uur). Tijdens de presentatie ‘Een grabbelton vol vondsten en verhalen’ staan de meest recente archeologische vondsten van Utrechtse bodem centraal (om 11.00, 14.00 en 15.00 uur), en een inspirerende workshop voor eigenaren van monumentale woningen laat zien hoe zij zelf kunnen besparen op de energiekosten (om 11.00 uur).

Utrecht heeft er sinds dit jaar 36 nieuwe, ‘piepjonge’ monumenten bij. Architectuurhistoricus Bettina van Santen vertelt u alles over deze bijzondere erfgoedparels (13.30 uur). Bouwhistoricus Daan Schaars deelt verhalen over de Utrechtse werven (14.30 uur), over hoe de gemeente en werfkelder-eigenaren de komende 30 jaar samen werken aan de toekomst van de werven, én over zijn meest bijzondere ontdekkingen. Tot slot neemt Edsard Kylstra, Adviseur Erfgoed, u mee in zijn onderzoek naar de Utrechtse forten, die nu op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan (om 15.30 uur).

www.openmonumentendagutrecht.nl