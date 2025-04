Nieuw op 5 mei: Bevrijdingsviering à la toen

Ook in Utrecht-stad is er dit jaar op 5 mei een klassieke viering van de Bevrijding in mei ’45, nu 80 jaar terug. Het is een initiatief van Stichting Vlam, onder de titel ‘Utrecht 80 jaar vrij, Bevrijdingsviering à la toen’, met een glimp van die tijd, rond en in het stadhuis, waar het feest indertijd losbarstte. Daarbij o.a. op de Stadhuisbrug: kramen met vertellingen plus (aangeboden) Vrijheidsbrunch.

Van Berekuil tot bordes bij het stadhuis: intocht met oude jeeps en, net als toen, welkom door de burgemeester

Om 9.00 uur opent het klokkenluidersgilde dit jaar de dag met de ‘Bevrijdingsluiding’, waarbij alle klokken in de binnenstad meedoen. Direct ook een mooie oproep om thuis een vlag uit te steken en naar de Intocht te gaan kijken die om 9.30 uur start.

De Boogie Band van Bazuin en een aantal pelotons met authentieke jeeps en motoren lopen en rijden, net als de geallieerde Polar Bears, bij de Berekuil de stad in en via de Biltstraat naar het Stadhuisplein. Daar staat het eerste peloton voertuigen ook nog enige tijd geëxposeerd met de eigenaren als vraagbaak. Die jeeps en motoren zijn echt van de geallieerden van toen geweest, indertijd door hen achtergelaten, omdat zij, door de vele vergane schepen, al moeite hadden om de militairen weer naar hun eigen land terug te brengen. Een bijzonder detail is ook dat ze op benzine rijden, dat in die tijd makkelijker te krijgen was dan diesel.

Voor wie dan ook zelf de route mee wil lopen staat er die dag op de site www.stichtingvlam.nl een kaartje met WOII-hotspots waar je dan langs komt.

Om 10.45 uur is er een mini-parade naar het bordes van het Stadhuis, waar de burgemeester, kleinkinderen van de toenmalige burgemeester en een ooggetuige, die er ook toen bij was, iedereen verwelkomen met korte vertellingen. De verwelkoming is hier, omdat indertijd de goede burgemeester, die enkele jaren had moeten onderduiken, direct weer op post stond bij het stadhuis en op dit bordes, aan de enthousiaste inwoners, de proclamatie van de koningin voorlas. Een feestelijk moment en de officiële verkondiging dat we het bestuur van het land en de stad weer in eigen handen hadden.

Stadhuisbrug: Kramen met Vertellingen plus (aangeboden) brunch

(Vooraf reserveren via www.stichtingvlam.nl aangeraden.)

Op de Stadhuisbrug is er tijdens de hele viering, van 9.30-14.00 uur, een Feestelijke Infomarkt met doedelzak-duo, infostands van diverse groepen (en met bankjes) en buiten (en binnen) foto expo.



Na de verwelkoming is hier om 11.15 uur ‘Thema-Vertelkramen met Vrijheidsbrunch. Vooraf of eventueel ter plekke kun je je aanmelden (vol=vol) om ook aan te schuiven aan zo’n kraam. De, eenvoudige, brunch kunnen we hierbij aanbieden door steun van het Vfonds en Boons markt. Bij elk kraam vertelt iemand van een relevante groep een vertelling: over de bevrijding of over wat er is na de oorlog is opgestart voor duurzamere vrede en er is ruimte om als deelnemers ook eigen verhalen te delen.

Voor de thema’s zie www.stichtingvlam.nl



Stadhuis: Oude films en verslag door en van ooggetuigen.

Buiten en binnen in de Hal (zaal) van het stadhuis is er steeds, meer programma, zoals, naast de infokramen en expo, film met (bewegende) beelden van de bevrijding, om 11.45 een lezing ’75 jaar Europa’ en om 12.30 uur Levendig verslag door en van Ooggetuigen. Boeiend voor generatiegenoten en voor iedereen van daarna.



Een viering voor alle geïnteresseerden, oud en jong, voor het beleven en voor het doorgeven van verhalen.



Voor extra info en inschrijving zie www.stichtingvlam.nl.



Vlam wenst iedereen vast een goede Bevrijdingsdag.