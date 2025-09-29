Nieuw: premium garageboxen in Nieuwegein!

In Nieuwegein heeft GaragePark onlangs haar derde locatie geopend. Het is het eerste park in de regio met rijbanen naar de verdiepingen. Hier kunnen (startende) ZZP’ers, ondernemers en particulieren een goed beveiligde en veelzijdige garagebox huren die altijd met de auto bereikbaar is.

Ideaal als opslagruimte, stalling en werkruimte

Timmer je sinds kort aan de weg met jouw eigen bedrijf? Heb je een eigen winkel of webshop, maak je meubels of werk je met dure gereedschappen? Dan weet je als geen ander hoe belangrijk het is om jouw waardevolle spullen ergens veilig kwijt te kunnen.

Of je nu spullen moet opslaan, uitvoerende werkzaamheden wil verrichten of simpelweg een auto, motor of aanhanger wil stallen, in alle gevallen is het ideaal om een garagebox dicht bij huis te huren. In Nieuwegein (Wijde Wade 4, dichtbij de A12, A27 en op een steenworp afstand van Utrecht) heeft GaragePark een nieuwe locatie geopend en kun je een premium garagebox van 21m2 of 24m2 op de begane grond, eerste en tweede verdieping huren. Omdat het park voorzien is van rijbanen zijn ook de boxen op de verdieping met een voertuig te bereiken. Onze boxen zijn ddeaal als veilige opslagruimte, stalling, werkruimte of kleine bedrijfsruimte.

24/7 toegankelijke premium garageboxen met veel extra’s

GaragePark heeft meer dan 50 locaties in Nederland en onderscheidt zich door een compleet concept aan te bieden. De garageboxen zijn niet alleen goed beveiligd, maar ook 24/7 toegankelijk. In de boxen zit verlichting, stroom en op het park is een sanitaire voorziening aanwezig. Zakelijke huurders kunnen hun bedrijf op de locatie inschrijven en gebruik maken van de gratis postbus.

De best beveiligde boxen van Nieuwegein en omstreken

Uiteraard zijn de garageboxen op en top beveiligd (met BORG-2 certificering), zodat je met een gerust hart kunt slapen. Je hebt alleen toegang tot het park met een persoonlijke keytag, de boxen zijn individueel beveiligd met een brand- en inbraakalarm, er is 24/7 camerabewaking (met aansluiting op een meldkamer) en de hoge hekken zijn voorzien van stroomschokbeveiliging.

Ben je nieuwsgierig geworden naar het nieuwe park en de boxen? Plan eenvoudig een bezichtiging in via GaragePark.nl/Nieuwegein of huur direct een box. Wil je zeker zijn van jouw voorkeursbox? Wacht niet te lang, de verhuur gaat snel!

Tijdelijke actie: huur de eerste maand voor 1,-

Ben je overtuigd? Dan huur je gemakkelijk en snel bij GaragePark jouw eigen premium garagebox. De minimale huurtermijn is zes maanden. Tijdelijk geldt er een mooie welkomstactie! De eerste maand betaal je maar 1,- voor de huur.