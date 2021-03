Nieuw: specialistische hobbyshop in Utrecht

Aan de Nachtegaalstraat 5 openende Robin en Miranda Pulles begin maart hun Hobbyshop Utrecht, met heel veel soorten papier, mallen, stencils, kleurpotloden en nog veel meer. De online versie van hobbyshoputrecht.nl is al een paar weken open, met nu zo’n 1700 items, en dat aantal groeit nog steeds.

Het is niet de meest voor de hand liggende tijd om een nieuwe zaak te beginnen, vindt ook Robin Pulles, maar toen zijn Pulles Schoenen (sinds 1929 tegenover de schouwburg) niet meer open mocht, konden de ideeën die al langer in het hoofd zaten onderzocht en uitgewerkt worden. De schoenenwinkel is groot genoeg om te splitsen en deze droom waar te maken.

Mixed media

“Eigenlijk is het niet meer dan logisch. Mijn vrouw Miranda was al bezig met het maken van etalagemateriaal en Mixed Media, vaak in de winkel zelf. Klanten die dat zagen werden enthousiast, wilden zelf ook aan de slag, maar in deze regio is niets op dit gebied. We moesten mensen steeds naar andere hobbywinkels sturen, die altijd ver weg zitten. Toen bedachten we dat we die materialen net zo goed zelf konden gaan aanbieden.”

Ook maandag open

De online shop loopt al goed, bestellingen komen uit heel Nederland. En nu ook winkels weer bezoekers op afspraak mogen ontvangen, kan het wel eens druk worden bij Pulles in de Nachtegaalstraat. De ligging is centraal, het assortiment veelzijdig. Een ander groot voordeel zijn de openingstijden: op maandag al vanaf 11.00 uur. De meeste winkels in deze sector zijn juist die dag gesloten. “Daar liepen we zelf ook tegenaan. Waren wij een dag vrij, konden we nergens kijken.”

De Hobbyshop Utrecht is vanaf heden zes dagen per week op afspraak te bezoeken.