Nieuw: Spoorweg Spelen in het Spoorwegmuseum

Kom deze meivakantie naar de Spoorweg Spelen en ontdek of jij het in je hebt om lid te zijn van de spoorwegfamilie! Test je kennis, puzzelvermogen, kracht, snelheid, behendigheid en creativiteit bij de verschillende spellen en neem het op tegen de tijd, het spel of je eigen familie.

Waar ligt jouw talent? Welk beroep past het beste bij jou? Bij de Spoorweg Spelen kun je ontdekken waar jij goed in bent. Ben je net zo sterk als de stoker, zo snel als de kruier en zo slim als de rangeerder? Ga de strijd aan en ontdek waar jij in uitblinkt! Tickets!

Spellen:

Rangeer je rot!

De rangeerder is een echte puzzelkoning. Hij zorgt er samen met de machinist voor dat de locomotief en wagons in de juiste volgorde aan elkaar gekoppeld worden. Een hele puzzel! Lukt het jou om de juiste combinaties te maken?

Wikken en wegen

Schaalknechten moeten niet alleen sterk, maar ook heel handig zijn. Ze wegen alle bagage en maken een briefje met daarop het gewicht en de bestemming van de koffer. Dat moet heel precies want stel je voor dat de koffer in de verkeerde trein terecht komt! Of dat een reiziger te veel betaalt omdat de koffer verkeerd is gewogen. Daarom kan een schaalknecht niet zonder weegschaal.

Kris Kras Kofferrace

Tegenwoordig sjouwt iedereen zelf zijn eigen koffer. Vroeger ging dat wel anders! Er bestonden kruiers die de koffers droegen. Kruiers moeten alle bagage op tijd bij de trein krijgen, daarbij maken ze handig gebruik van steekwagens om meerdere koffers tegelijk mee te nemen.

Sein op groen!

De machinist bestuurt de trein en let op de seinen langs het spoor. Daarom moeten machinisten alle seinen en signalen uit hun hoofd kennen. Spoorwegseinen zijn anders dan de verkeersborden die je in het verkeer ziet.

Treindesign

Treinontwerpers zijn al meer dan 175 jaar bezig om steeds betere, snellere, duurzamere en goedkopere treinen te maken. Treinen zijn van stoom naar stroom gegaan, hebben veel verschillende vormen en kleuren gehad en kunnen steeds sneller rijden. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter!

Kolenschoppen

Stokers zorgen voor genoeg druk op de ketel van de stoomlocomotief. Hoe doen ze dat? Door kolen op het vuur te scheppen natuurlijk. Stokers zijn harde werkers met sterke spieren. Want de hele dag kolen scheppen is een pittige klus! Voordat de stoomlocomotief gaat rijden moet eerst de tender volgeschept worden met kolen. Vanuit de tender schept de stoker tijdens de rit de kolen op het vuur.