Nieuwe baan? Word accountmanager bij DUIC

DUIC zoekt een nieuwe accountmanager. De accountmanager is verantwoordelijk voor het adviseren van klanten en potentiële klanten van DUIC. Als accountmanager heb je antwoorden op vragen als:

Hoe zet je de vraag van de klant om in succesvolle campagne?

Hoe bereikt jouw klant zoveel mogelijk mensen?

Hoe zet de klant een ideale mix in van offline en online?

Welke mediamiddelen sluiten het beste aan op de doelgroep van de klant?

Daarnaast ben je pro-actief met het benaderen van de lokale en regionale Utrechtse advertentiemarkt. Zo bouw je aan je eigen netwerk en werk je samen met klanten aan succesvolle campagnes. Daarbij werk je in samenwerking met jouw sales/marketing collega’s aan strategische plannen om de Utrechtse advertentiemarkt te veroveren.

Dit ben jij

Je bent fulltime beschikbaar en werkt en denkt op HBO-niveau. We zoeken een vrolijke, slimme en communicatief vaardige collega die binding heeft met de stad Utrecht en het leuk vindt zijn of haar netwerk te uit te breiden. Als accountmanager denk je in mogelijkheden en kansen, ben je klantgericht en commercieel ingesteld. Je hebt geen schroom om klanten te bellen en/of op te zoeken. Daarnaast heb je kennis van online en offline media inzet en social media. Jouw sociale en commerciële vaardigheden benut je optimaal. Je bent daarbij ondernemend en zelfstandig ingesteld. Kennis van softwarepakketten is een pré (CRM, MS Office, Mailchimp, WordPress, Facebook advertising, Google Ad Manager en Google Analytics).

Dit bieden wij

Marktconform salaris afhankelijk van de ervaring die je meeneemt inclusief aantrekkelijke bonusregeling;

Een eveneens prima pensioenregeling;

Een klein, dynamisch en enthousiast team dat jou heel graag op weg helpt;

Veel vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw functie vorm te geven.

Over DUIC

DUIC is het grootste nieuws- en informatieplatform in Utrecht. DUIC biedt haar medewerkers veel zelfstandigheid. Het succes van DUIC is gestoeld op plezier in journalistiek, sales en marketing en de overtuiging dat onafhankelijke regionale nieuws- en informatievoorziening hoort bij Utrecht.

Stuur je motivatie en CV uiterlijk 15 november naar: [email protected]. De gesprekken vinden plaatsen op 16 en 19 november.



*Voor onze recruiter collega’s:

Wij zoeken graag zelfstandig onze toekomstige talenten. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature, wordt dan helaas ook niet gewaardeerd.