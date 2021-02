Nieuwe editie Kunstbende gaat van start!

Klaar voor de volgende stap in je creatieve carrière?

Kunstbende is hét creatieve platform voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. In elke regio wordt een traject vol workshops en activiteiten georganiseerd. Eindpunt van dit traject is de voorronde waar jij jouw zelfgemaakte werk kun laten zien aan een professionele jury. De nummer 1, 2 en 3 krijgen een coachingstraject op maat en de nummer 1 stroomt door naar de landelijke finale.

Mainstages

Wanneer je de landelijke finale wint, win je een plekje op onze mainstages; Voor DJ is dat bijvoorbeeld Mysteryland, voor taal het Wintertuinfestival en voor dans de Nederlandse dansdagen (modern) of Notorious IBE (hiphop). Daarnaast heeft Kunstbende een eigen area op Lowlands waar je mag optreden als je hebt gewonnen. Meer mainstages vind je op www.kunstbende.nl.

Categorieën

Je kunt meedoen binnen één of meerdere van de volgende categorieën; dans, DJ, expo, fashion, film, influencer, muziek, taal en theater. Meedoen kan alleen of in een duo/groepje.

Workshops en masterclasses

Kunstbende organiseert een hele reeks workshops en masterclasses om je klaar te stomen voor de voorronde en natuurlijk om jouw proces en ontwikkeling te bevorderen. Hieraan meedoen is niet verplicht maar in ieder geval wel FREE.

KLUB Kunstbende

Wil je wel meedoen met de workshops en masterclasses maar wil je je nog niet definitief inschrijven voor de voorronde? Join dan DE KLUB! KLUB Kunstbende is nieuw dit jaar. Door je aan te melden heb je direct toegang tot alle workshops en masterclasses. Aanmelden voor de KLUB is gratis en vrijblijvend

Check hier hoe wij in coronatijd alsnog een leuke voorronde neer kunnen zetten!

BE BOLD EN SCHRIJF JE IN: www.kunstbende.nl