Nieuwe Woning: alles voor jouw (t)huis in Utrecht

Een nieuwe woning betekent een frisse start. Of je nu net verhuisd bent, aan het verbouwen bent of jouw droomhuis zoekt — in Utrecht vind je volop inspiratie, hulp en vakmanschap. Van makelaars en architecten tot vloeren, meubels en bedden: op deze pagina ontdek je bedrijven die je helpen om van jouw huis écht een thuis te maken.

Grift en Gracht – waar aandacht het verschil maakt

Bij Grift en Gracht Makelaars & Taxateurs draait alles om persoonlijke aandacht en vertrouwen. Of je nu je huis verkoopt, een woning aankoopt of een taxatie nodig hebt, wij staan naast je met eerlijk advies, zorg en maatwerk. We begrijpen dat wonen emotie is en begeleiden je met rust en aandacht door elke stap van het proces. Zo ervaar je de makelaardij zoals die bedoeld is: met vertrouwen, kwaliteit en een vleugje Utrechtse gastvrijheid.

http://www.griftengracht.nl/overzicht



Met LEF je huis (ver)kopen of laten taxeren

Bij LEF NVM Makelaars & Taxateurs draait het om meer dan stenen alleen. Wij helpen Utrechters hun (t)huis te vinden, te taxeren of te verkopen met LEF, warmte en eerlijk advies. Geen snelle praatjes, maar persoonlijke aandacht, kennis van de stad en een vleugje humor.

Van kennismaking tot sleuteloverdracht: Leuk, Effectief en Fair — dát is LEF.

www.lefmakelaars.nl / Amsterdamsestraatweg 285, Utrecht

Voor een taxatie die staat als een huis!

Tasador Woningtaxaties is sinds 2020 actief in Utrecht. Bij Tasador krijgt u meer dan alleen een taxatierapport – u krijgt zekerheid. Als deskundig en ervaren taxateur combineren wij lokale marktkennis met snelheid en betrouwbaarheid. Het maakt ons niet: aankoop, verkoop, financiering, renteherziening, verbouwing, verdeling m.b.t. scheiding of nalatenschap: wij zorgen voor een helder, nauwkeurig opgesteld en gevalideerd taxatierapport, waarmee u direct verder kunt. Dat is Tasador Woningtaxaties!

www.tasador.nl / Goeman Borgesiuslaan 77, Utrecht

Nachtleven, omdat een bed ook mooi mag zijn

Ben je geïnteresseerd in de Nikos? Kom dan naar onze showroom. Laat je inspireren door de verschillende modellen, houtsoorten en stel jouw ideale bed samen. Natuurlijk ook voor de lekkerste matrassen…

Of je nu houdt van minimalistisch of juist warm en gezellig: we denken graag met je mee. Er is erg veel mogelijk.

Bezoek onze website voor meer informatie, of kom langs in onze showroom aan de Voorstraat 9.

Nu tijdelijk met gratis lattenbodems!

www.nachtleven.eu / Voorstraat 9, Utrecht

Vloeren met karakter en vakmanschap

Bij Floors & More in Utrecht draait alles om kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke service. Wij bieden een uitgebreid assortiment houten vloeren, PVC, laminaat, marmoleum en tapijt van toonaangevende merken. Of het nu gaat om een moderne, klassieke of duurzame vloer, wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze. Met onze vakkundige plaatsing en oog voor detail zorgen we voor een perfect resultaat waar u jarenlang van geniet.

Floorsandmore.eu / Hollantlaan 25, Utrecht

Van karaktervol verleden naar duurzaam woongenot

Jaren 30 Architect ontwerpt en begeleidt verbouwingen van schets tot oplevering. We combineren de charme van de jaren 30 met een frisse, eigentijdse visie. Door onze doordachte ontwerpen en heldere tekeningen ontstaat één geheel. Een heerlijke ruimtelijke woning met de comfort van nu. Kwalitatief hoogwaardig gebouwd met een soepel bouwproces. Ontdek hoe wij oud en nieuw samenbrengen in ons portfolio op www.jaren30architect.nl

https://jaren30architect.nl/ / Radonweg 2c, Utrecht

Persoonlijke begeleiding van schets tot oplevering

MN Architecten ontwerpt eigentijdse gebouwen en verbouwingen die perfect aansluiten bij de wensen van onze opdrachtgevers. Van nieuwbouw tot uitbouw of renovatie: wij begeleiden het hele proces, van eerste schets tot oplevering. Met een open blik en in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers realiseren wij duurzame gebouwen die blijvende waarde creëren voor mens en omgeving.

https://www.mn-architecten.nl/, Wittevrouwensingel 99, Utrecht