Nina gebruikt een elektrische deelauto: “Ik betaal alleen als ik de auto echt nodig heb”

Nina heeft vrienden en familie verspreid over heel Nederland. De ene keer bezoekt ze hen met de trein of bus, de andere keer pakt ze liever de auto. “Een eigen auto vond ik onzin. De elektrische deelauto betaal ik alleen als ik de auto echt gebruik. Dat werkt voor mij perfect.”

“Vooraf vond ik het best spannend. Hoe reserveer je zo’n auto? En hoe zit het met opladen? Gelukkig kon ik een probeerafspraak maken. Een aardige medewerker legde me alles rustig uit, van het reserveren tot het opladen van de auto. Die afspraak stelde me echt gerust. Na een paar keer proberen, voelde het al snel heel vertrouwd.”

Vrijheid en flexibiliteit

“Nu gebruik ik de deelauto regelmatig. Dat geeft me heel veel vrijheid. Ik reserveer de deelauto die bij mij in de wijk staat, pak mijn tas en kan direct de weg op. Op de terugweg hoef ik niet te haasten om de trein of bus te halen. Ik bepaal zelf wanneer ik op mijn gemak naar huis rijd. Maar ik gebruik de deelauto ook wel eens als ik klusmateriaal of een groot pakket moet ophalen. Of als ik veel boodschappen moet doen voor een feestje.”

“Met de deelauto kom ik snel en makkelijk bij familie en vrienden die buiten de stad wonen.”

De voordelen van deelvervoer

In Utrecht huur je elektrische deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s. Dat heeft grote voordelen voor de bewoners en het verkeer in de stad. Je betaalt bijvoorbeeld alleen als je de (bak)fiets of auto gebruikt, en niet voor de wegenbelasting, verzekering of parkeren. Ook vermindert het drukte in de stad. Als meer mensen kiezen voor deelvervoer, komt er ruimte voor andere dingen. Zoals meer groen of een plek om te spelen. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit: deelvervoer is vaak elektrisch en dus schoner.

