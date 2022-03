Nog beter slapen met verduisterende plisségordijnen

Er gaat niets boven een goede nachtrust. Dit bereik je door in de avond een routine te bepalen waar je rustig van wordt, met een matras dat goed ligt en beddengoed dat je helpt om comfortabel in te slapen.

Hebben we nog iets gemist? Wat dacht je van het licht dat van buiten komt? Niet alleen overdag maar ook ‘s nachts met lampen en zelfs de volle maan kan storend zijn. Met verduisterende plisségordijnen slaap je beter dan ooit. Waarom raamdecoratie zo belangrijk is voor een goede nachtrust leggen we uit op deze pagina. En waarom verduisterende plisségordijnen hierbij helpen.

Wat maakt plisségordijnen bijzonder?

Plisségordijnen behoren tot de vouwgordijnen. Ze bewegen in verticale richting en vouwen als een harmonica in elkaar. Er zijn plisségordijnen met enkele laag, de meest populaire optie is de versie met dubbele laag. Naast een luxueuze uitstraling zorgen de luchtkamers voor een betere isolatie van de ruimte. Dit type raamdecoratie is zeer decoratief en tegelijkertijd praktisch in gebruik.

Maatwerk als uitgangspunt

Als het specifiek om verduisterende plisségordijnen gaat dan moeten de afmetingen precies kloppen. Een standaard gordijntje uit het schap is iets te klein of juist iets te ruim en zal daardoor niet netjes aansluiten op het venster. Dat ziet er niet zo mooi uit, de kans dat het gordijn licht doorlaat aan de randen is ook aanzienlijk groter. Kies daarom voor maatwerk. Het meten kun je uitbesteden, het is ook mogelijk om zelf te meten en online jouw bestelling te plaatsen.

Hoe zit het met de koordjes?

Als je volledig de ruimte wilt verduisteren dan hebben vouwgordijnen, jaloezieën en plisségordijnen een klein nadeel. Of beter gezegd een flink aantal kleine nadelen want de koordjes worden door gaatjes geleid. Deze lichtpuntjes zullen voor de meeste mensen niet storend zijn maar het geheel is daarmee niet verduisterend te noemen. Als je kiest voor een elektrisch werkend systeem dan zijn er geen koordjes meer nodig en daarmee ook geen gaatjes in het materiaal. Bekijk de website van Somfy en ontdek waarom een elektrisch systeem voordeel biedt bij het verduisteren van de ruimte.

Ontwaken door het licht

Je kunt wakker worden door een luid alarm of een belletje van jouw baas die vraagt waarom je niet op het werk bent verschenen. Het is mogelijk om jouw bioritme te trainen, dan wordt je iedere dag rond hetzelfde tijdstip wakker. Hoe doe je dit? Door jouw elektrische plisségordijnen iedere dag op hetzelfde tijdstip automatisch te laten openen. In plaats van een schok wordt je veel rustiger wakker door het omgevingslicht. De motor van het systeem maakt ook geluid maar dat is minimaal. Binnen de kortste keren is jouw bioritme getraind en je wordt uitgerust wakker zodra de gordijnen openen.

Veiligheid staat voorop

Om verduisterende raamdecoratie te maken worden er vaak grondstoffen gebruikt die niet ecologisch verantwoord zijn. Daarnaast kunnen ze gevaarlijke gassen vrijgeven als ze onverhoopt in brand vliegen. De materialen die Somfy heeft gekozen zijn veilig en verantwoord. Zo kun je genieten van verduisterende plisségordijnen op de slaapkamer zonder je zorgen te maken over mogelijke gevaren. Lees op de website van Somfy aan welke eisen hun plisségordijnen voldoen.