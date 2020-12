Nog geen kerstboom? Je kunt nog terecht bij Steck!

Ondanks de lockdown is Tuincentrum Steck Utrecht (op de locatie van voormalig Tuincentrum Overvecht aan de Gageldijk ) geopend voor de kerstbomen verkoop.

Met goede hoop begon het nieuwe tuincentrum Steck Utrecht aan hun eerste kerstshow. Prachtige lampjes, kerstbomen, aankleding voor thuis en verse oliebollen. Voor de klanten die op de kerstshow geweest zijn voelde het als vanouds. De show werd goed ontvangen en de (kerst)sfeer zat er goed in.

Daarom doet het extra pijn voor alle medewerkers die zo hard hebben gewerkt om dit te realiseren, dat we in de lockdown zijn gegaan en geen mensen meer mogen ontvangen op het Tuincentrum zelf. We zijn erg blij dat we nog wel kerstbomen, kerstgroen, kerstplanten en kerststukjes mogen verkopen op onze buitenafdeling. Gelukkig kun je dus nog wel bij Steck terecht om de kerst in huis te halen. Tot en met zaterdag 19 december ben je welkom, dus heb je nog geen boom? Geen paniek! Volledig corona-proof zorgt het team van Steck dat je je eigen huis omtovert tot een vrolijk kerstland.

Nu we verder gesloten zijn blijven we natuurlijk positief vooruit kijken en richten ons op de verdere toekomst. Heb je nog geen boom? Je bent van harte welkom!

Tuincentrum Steck Utrecht

Gageldijk 3

3566 ME Utrecht

030-7820680

www.steckutrecht.nl