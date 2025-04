Nu beschikbaar: Benelux901 in Utrecht

Deze zomer verhuizen naar een comfortabel 2- of 3-kamerappartement van 61 tot 80 m² in Utrecht?

In Benelux901 zijn nu prachtige huurwoningen beschikbaar vanaf circa € 1.015 per maand (excl. servicekosten).



Toekomstgericht wonen

De levensloopbestendige appartementen zijn volledig gelijkvloers, drempelvrij en voorzien van een ruime loggia. Hier woon je comfortabel, veilig en met alle ruimte om te genieten — nu én in de toekomst.



Speciaal voor jou



Bij de toewijzing wordt gekeken naar mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun wooncarrière. Dit is namelijk dé oplossing voor wie comfortabel en zelfstandig wil blijven wonen. Nieuwsgierig naar de criteria? Bekijk de voorwaarden op hureninbenelux901.nl



Thuiskomen in Kanaleneiland-Zuid

In Benelux901 woon je op een centrale plek in Utrecht. Winkelcentrum Nova ligt op een steenworp afstand, met winkels als Jumbo, AH, Lidl en HEMA. Ook het groene Park Transwijk is vlakbij – ideaal voor een dagelijkse wandeling of gewoon even genieten van de buitenlucht. En wil je naar de stad? De binnenstad van Utrecht is slechts tien minuten fietsen.



Interesse?

Ga naar de website en bekijk het beschikbare aanbod via de woningvinder. Via het filter ‘seniorenappartement’ kun je zien voor welke woningen jij je nog kunt inschrijven.

Ook een kans voor sleutelberoepen en doorstromers

Werk je in een vitaal beroep, zoals in de zorg of het onderwijs? Of laat je een sociale huurwoning achter? Dan maak je mogelijk extra kans op een van de overige woningen in Benelux901.

Kijk voor meer informatie op de website hureninbenelux901.nl