Nu te zien bij Museum Huis Doorn

In oktober en november is de interactieve expo en gamevoorstelling ‘De Nederlandsche Cocaïnefabriek, legale handel tijdens de Eerste Wereldoorlog’ te zien in Museum Huis Doorn. Het programma bestaat uit een interactieve expositie en een gamevoorstelling met live muziek over een weinig bekende pagina uit de Nederlandse geschiedenis: de legale handel in cocaïne tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Eerste Wereldoorlog

De voorstelling is vrij gebaseerd op het boek ‘De Handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïnefabriek’ van Conny Braam. De voorstelling gaat over Lucien, een handelaar in medicinale cocaïne tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Het is een programma over dilemma’s, keuzes en consequenties in een verhaal dat zich afspeelt in het verleden, maar zijn weerslag heeft in het heden.

Gamevoorstelling

Het programma start met de pop-up expo van Museum Huis Doorn, waar het publiek in teams doorheen gaat en vragen en dilemma’s krijgt voorgeschoteld. Aansluitend volgt de gamevoorstelling met live muziek. Ga mee terug in de tijd met handelsreiziger Lucien en maak je eigen keuzes in tijden van crisis en oorlog. Iedere keuze heeft consequenties. Welke handelsgeest drijft jou voort? Door het interactieve spel en de opzwepende live muziek wordt het verleden herkenbaar en invoelbaar.

