Nynke (28) in gesprek met Roland (63) over zijn verbinding met de binnenstad van Utrecht

Wat verbindt de oudste en de jongste bewoners van onze mooie stad? Nou, precies dat: die mooie stad! In deze reeks gaan een jongere en een oudere inwoner van steeds een andere Utrechtse wijk met elkaar in gesprek over het leven. Over vroeger, over nu en over later. Al wandelend of op een bankje in de zon praten ze over het leven, over Utrecht, over de wijk waar ze wonen en nog veel meer. Want de liefde voor Utrecht kent geen leeftijd: Utrecht verbindt jong en oud! Vandaag: Nynke (28) in gesprek met Roland (63) die opgroeide op het Vredenburg en begon als ijsmaker in hartje Utrecht: de Neude.

Roland, hoe lang heb je in de binnenstad gewoond?

‘Ik ben geboren in de binnenstad, aan de Oudegracht. Dat is het pand waar momenteel de kledingwinkel Coef Men gevestigd is. Mijn ouders hadden daar een Chinees restaurant. Daarna woonden we op het Vredenburg en later ben ik weer teruggekomen naar de stad en heb ik op verschillende plekken in Utrecht gewoond, waaronder op de Neude en op de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht Oost.’

Heb je nog mooie herinneringen als kind in de binnenstad?

‘Het was altijd leuk, want mijn ouders hadden een restaurant en dan had je dus altijd lekker te eten. Vriendjes wilden ook graag bij je spelen, want die konden dan ook een hapje mee eten. Een ander vriendje had ouders met een groentezaak, daar kregen we dan altijd wat gezonds, zoals een peer of banaan. Onderweg naar de lagere school op het Domplein mocht ik met mijn broers en zussen 1 keer per week een ijsje halen in de binnenstad: destijds bij Tremonti op de Steenweg of bij Venezia op de Voorstraat.’

En na je jeugd in de binnenstad nog in de buurt van Utrecht blijven wonen?

‘Zeker. Vanaf mijn 7e verhuisden we naar Leusden, maar ik ben ook weer teruggekomen naar Utrecht. In de schoolvakanties hielp ik met ijsjes maken bij familie – die hadden IJssalon Venezia. Ik vond het te leuk en besloot op cursus te gaan in Amsterdam en na een paar jaar een eigen ijszaak in Amersfoort te openen. ik was toen nog geen 20! En paar jaar later ben ik in 1985 op de Neude begonnen met een ijssalon en daar heb ik boven de zaak gewoond, midden op de Neude.’

Wat vind jij nu het meest veranderd aan de binnenstad als je het vergelijkt met toen jij hier woonde?

‘De stad is nu veel levendiger. Er zijn nu veel meer jongere mensen die uitgaan in de avond. Meer cafeetjes en diverse restaurants zijn er gekomen. Als je alleen al naar de Neude kijkt hoeveel fietsen daar geparkeerd staan, ongelooflijk! Er wonen nog meer mensen dan toen en al helemaal meer studenten dan vroeger.’

Wat is naast die levendigheid typisch de binnenstad volgens jou?

‘Je hoeft de auto niet te gebruiken. Alles is op loop- of fietsafstand. Utrecht hoef je gewoon niet uit, de stad heeft genoeg te bieden. De Oude tot Nieuwe gracht, het is zo mooi. Pak de fiets of ga een eindje lopen en laat je verrassen door de diversiteit die de stad te bieden heeft. De vele culturen brengen ook diversiteit in de restaurants, net zoals vroeger toen mijn ouders een Chinees restaurant hadden.’

Je woont nu buiten de stad, zou je nog terug willen naar de binnenstad? ‘Klopt.

Waar ik nu woon is een stuk rustiger. Dat is wel fijn, want de drukte zoek ik nog elke dag op in Utrecht Oost, op de Adriaen van Ostadelaan, waar ik IJssalon Italia al meer dan 25 jaar heb en iedereen me ouchie noemt (typisch Utrechts begrip voor oud). Opnieuw wonen in de binnenstad.. misschien later weer als ik achter de geraniums zit, zodat ik nog naar de levendigheid op straat kan kijken, haha.’

Je hebt de stad ook zien veranderen, wat vind je de mooiste ontwikkeling? ‘De

Neude is een mooie ontwikkeling op zichzelf. Vroeger stonden hier de auto’s geparkeerd, nu is het geheel autovrij. Voorheen kon je hier een kogel afschieten en dan raakte je nog niemand, haha! Maar kijk nu om je heen, hoeveel mensen hier genieten. Destijds alleen Cafe De Luifel en ‘t Neutje, maar nu heb je al die cafés bij elkaar met ruime en verwarmde terrassen.. jong en oud door elkaar, hoe mooi is dat?!’

– “Nynke en Roland zitten bij café Le Journal, onder het genot van een biertje, met elkaar te praten over de binnenstad waar ze uitkijken over het gezellige, volle terras van de Neude” –

Heel mooi! En kijkend naar de toekomst van Utrecht, mis je dan nog wat aan de binnenstad?

‘Dat is een hele goede vraag, daar moet ik even over denken. Ik zou het wel mooi vinden als de kleine ondernemers weer terugkomen. Dus bijvoorbeeld een groenteboer, een bakker, een echte slager, een mooie delicatessenwinkel. Veel grote bedrijven hebben de oude ambacht al opgeslokt.. daar moeten we wel een beetje voor oppassen.’

En welke meerwaarde geven zij dan aan de binnenstad volgens jou?

‘Het contact dat je met de kleine ondernemers hebt. Een groenteman die je vertelt: “probeer deze groente eens” of een delicatessenzaak die je meer over de kazen en noten vertelt. De echte aandacht en kennis. Tuurlijk zijn deze zaken vaak ook wat duurder, maar het product is 9 van de 10 keer ook een stuk beter.

Hoe ziet de binnenstad er over 10 jaar uit volgens jou Roland?

‘Er wonen in de binnenstad nu veel meer mensen dan vroeger en dat zal alleen maar toenemen denk ik. Er is veel meer gezelligheid gekomen en dat zal hopelijk zo blijven. Er is niks mooiers dan de binnenstad, al helemaal wanneer deze nog klimaatvriendelijker is. Over 10 jaar denk ik wel dat de meeste voertuigen elektrisch of op waterstof zullen gaan rijden.

Nu zie je ook al veel elektrische stepjes en van die hoverboarden toch?

‘Ja, maar daar zie ik mijzelf nog niet op staan hoor, ook al ben ik 38+.’

Haha niet?!

Wat zou jij jongere inwoners van de binnenstad willen meegegeven?

‘Geniet van deze mooie stad, kijk om je heen. Zorg met elkaar voor een schone stad, dus laat geen rotzooi achter je. Deze periode tijdens de pandemie is zwaar, ook voor de jongeren. Ik hoop dat dit snel minder gevolgen zal hebben en ze weer goed van hartje Utrecht mogen genieten.

De interviewreeks ‘Utrecht verbindt jong & oud’ is een initiatief van Thirty030, de stadsambassadeurs van Utrecht.