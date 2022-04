Oekraïners helpen? Dit kan je doen in Utrecht

Ook in Utrecht zoeken vluchtelingen uit de Oekraïne bescherming. Misschien vraag je je af hoe jij kan helpen? De Tussenvoorziening vangt Oekraïners op in een opvanglocatie in de stad. Ze zoeken vrijwilligers die hen wegwijs maken in Utrecht en een warm welkom heten. Hou je van aanpakken en kan je je goed inleven in de ander? Meld je dan aan als vrijwilliger op deze opvang!

Wat kan je doen voor vluchtelingen?

Met een klein beetje van je tijd kan je een groot verschil maken voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Als vrijwilliger bij de Tussenvoorziening begeleid je vluchtelingen in een opvanglocatie in Utrecht. Je bied hen een luisterend oor en helpt hen om zelf hun weg te vinden in de stad en onze maatschappij.

Aan de slag in de opvang voor Oekraïners

Als vrijwilliger in de opvang werk je samen met een betaalde kracht. Je draait mee op de opvang in diensten van 4 uur. Je kiest zelf de dag en het dagdeel waarop je werkt. Je hebt veel vrijheid om het contact met de gasten vorm te geven. Denk aan taken als:

Mensen verwelkomen en een praatje maken.

Spelen met kinderen of een activiteit doen met gezinnen.

Mensen wegwijs maken in de stad: samen naar de winkel of een leuk park voor de kinderen.

Hulp bij contact met instanties, zoals de gemeente, scholen of de huisarts.

Wat vragen we van jou?

Het belangrijkste dat we van je vragen? Dat je iets wil betekenen voor medemensen die het moeilijk hebben. Voor onze vrijwilligers in deze opvang vragen we daarnaast:

Je houdt ervan om mensen te helpen met praktische regelzaken.

Je kunt je goed inleven in de ander en kunt op tijd hulp vragen.

Je schrikt niet van een taal-barrière, of je spreekt zelf Russisch, Oekraïens of Engels.

Je bent minimaal 18 jaar en kunt een VOG aanvragen.

Je kunt twee keer per maand een dienst van 4 uur draaien.

Je wilt je minstens een half jaar inzetten.

Wat krijg je daarvoor terug?

Als vrijwilliger in deze opvang maak je het leven van mensen in een heel lastige situatie een stukje beter. Je stapt een nieuwe wereld in, je hoort nieuwe verhalen en ontmoet mensen die je anders niet zou ontmoeten. En, niet onbelangrijk, je ontwikkelt nieuwe kwaliteiten van jezelf.

Meld je aan!

Wil je ook meehelpen aan de opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne? Meld je vandaag nog aan!