OfU zoekt administratie & dashboardbeheerder

Ben jij de collega die Ondernemersfonds Utrecht (OfU) zoekt om haar team te versterken? Heb jij boekhoudkundige ervaring, inzicht in (verbetering van) administratieve workflows en wil je meebouwen aan de verdere professionalisering van het fonds?

Ondernemersfonds Utrecht vormt een belangrijke schakel in de Utrechtse economie, dankzij dit fonds is er structureel geld voor collectieve ondernemersinitiatieven die bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat. OfU is voor en door ondernemers, er worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd, van feestverlichting in de binnenstad tot camerabeveiliging op de industrieterreinen, maar ook steeds vaker projecten die inspelen op thema’s als duurzaamheid en gezond stedelijk leven.

OfU is een onafhankelijke stichting met een bestuur, RvA en een uitvoeringsteam. De werkzaamheden van dit uitvoeringsteam zijn activerend en servicegericht: we ondersteunen en faciliteren ondernemerscollectieven bij het bedenken, indienen en uitvoeren van projectaanvragen. Ook verzorgen we de financiële afhandeling van de projecten.

Wegens een professionalisering- en automatiseringsslag in de backoffice en administratiesoftware zijn we op zoek naar een enthousiaste collega met boekhoudkundige ervaring om ons team te versterken. Je ondersteunt de fondsmanager en bent (mede-)verantwoordelijk voor de financiële administratie, boekhouding, applicatie- en dashboard beheer. Je taken zijn o.a.:

Zelfstandig voeren en beheren van de financiële administratie (incl. boekhouding en btw-aangifte) en aandragen ervan bij accountant tbv opstellen jaarrekening

Zelfstandig controleren van geautomatiseerde financiële processen

Opstellen van (management)rapportages en onderhouden dashboard(s) met informatie over budgetten, projecten en facturen

Onderhouden contact met accountant en IT-leverancier

Aanspreekpunt voor aanvragers en leveranciers mbt de financiële afwikkeling van projecten

Ons team is klein: we zoeken iemand die allround meedenkt en bij afwezigheid van collega’s in staat is om taken (gedeeltelijk) over te nemen.

Wat vragen wij?

We zoeken een collega die wil meebouwen aan de professionaliseringsslag in de backoffice van OfU op het gebied van administratie, controle, boekhouding, dashboarding en applicatiebeheer. Je hebt kennis van administratieve workflows en inzicht in mogelijkheden tot verbetering hiervan. Je bent communicatief vaardig, nauwkeurig en analytisch. Je hebt een relevante financiële HBO-opleiding gevolgd en/of een aantal jaren relevante werkervaring waaronder boekhoudsoftware zoals bijvoorbeeld Exact. Affiniteit met de stad Utrecht en de doelgroep ondernemers is een pré.

Wat bieden wij?

Een interessante functie en uitdagende opgave in een mooie organisatie.

Een prettige werkplek aan de Europalaan, daarnaast zijn er in overleg mogelijkheden tot thuiswerken en flexibele werktijden.

Een enthousiast, betrokken en professioneel team met collega’s die in de startblokken staan om samen de organisatie verder te professionaliseren.

Een passend salaris (tussen de € 2.400 en € 3.500 op fulltime basis, afhankelijk van opleiding en ervaring).

Solliciteren naar deze functie?

Stuur je sollicitatiebrief met CV voor 1 november 2021 naar fondsmanager Kyra Kasel via [email protected]. De gesprekken worden gepland in de week van 8 november.

Voor vragen kun je contact opnemen met Kyra via 06 20421112.