OfU zoekt communicatie & contentspecialist

Ben jij de proactieve collega die Ondernemersfonds Utrecht (OfU) zoekt om ondernemers te inspireren en projecten in beeld te brengen? En heb je creatieve ideeën hebt om de algehele zichtbaarheid van het fonds te vergroten?

Ondernemersfonds Utrecht vormt een belangrijke schakel in de Utrechtse economie, want dankzij dit fonds is er structureel geld voor collectieve ondernemersinitiatieven die bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat. OfU is voor en door ondernemers, er worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd; van feestverlichting in de binnenstad tot camerabeveiliging op de industrieterreinen, maar ook steeds vaker financieren we projecten die inspelen op thema’s als duurzaamheid en gezond stedelijk leven.

OfU is een onafhankelijke stichting met een bestuur, RvA en een klein uitvoeringsteam. De werkzaamheden van dit team zijn activerend en servicegericht: we ondersteunen en faciliteren ondernemerscollectieven bij het bedenken, indienen en uitvoeren van projectaanvragen. Ook verzorgen we de financiële afhandeling van de projecten.

Wij zijn op zoek naar een collega die helpt met het informeren, verbinden en inspireren van onze achterban, de ondernemers(collectieven) in Utrecht. Ons team is klein en het takenpakket divers. We zoeken dus een allround duizendpoot die van allerlei (communicatie)markten thuis is. De dagelijkse werkzaamheden zijn:

het zelfstandig opstellen en proactief bijhouden van de contentkalender

het vullen van de website, nieuwsbrief en socials met relevante en prikkelende content

het ophalen, redigeren en zelf maken van die content (tekst, beeld, film, infographics)

analyseren en inzetten van data van diverse platforms (aantal bezoekers, aantal clicks, etc.)

meewerken aan het verbeteren van de zichtbaarheid van OfU (bewaken van de huisstijl, stimuleren van gebruik OfU-logoset, mede-organiseren van bijeenkomsten en events, voeren van publiciteitscampagnes en het aandragen van andere creatieve manieren om meer bekendheid te genereren)

Wat vragen wij?

Wij zoeken een enthousiaste, proactieve zelfstarter met een vlotte pen en gevoel voor vormgeving. Je hebt ervaring met het ontwikkelen, redigeren en plannen van content voor websites, e-mailcampagnes en social media-activiteiten. Ook ben je gewend om bijbehorende statistieken te analyseren en te gebruiken om je werkzaamheden waar nodig bij te sturen. Je werkt gestructureerd, neemt initiatief en vindt het uitdagend om bij te dragen aan het succes van OfU.

Je hebt een afgeronde (HBO-)opleiding Communicatie of aanverwant of aantoonbare relevante werkervaring. Bekendheid met met WordPress, Mailchimp, Hootsuite, analysetools zoals Analytics en SEO is een pré, net als affiniteit met de stad Utrecht en de doelgroep ondernemers.

Wat bieden wij?

Een interessante functie en uitdagende opgave in een mooie organisatie.

Een prettige werkplek aan de Europalaan, daarnaast zijn er in overleg mogelijkheden tot thuiswerken en flexibele werktijden.

Een enthousiast, betrokken en professioneel team met collega’s die in de startblokken staan om samen de zichtbaarheid van OfU te verbeteren.

Een mooi salaris (tussen de € 2.400 en € 3.000 afhankelijk van opleiding en ervaring).

Solliciteren naar deze functie?

Stuur je sollicitatiebrief met CV (en eventueel portfolio) naar fondsmanager Kyra Kasel via [email protected]. Voor vragen kun je contact opnemen met Kyra via 06 20421112. Klik hier voor meer informatie.